Première affiche des play-offs de la Coupe du Monde 2026 connue

La première affiche de la phase à élimination directe de la Coupe du Monde 2026 a été dévoilée. Au 1/16e de finale, les équipes nationales du Canada et d'Afrique du Sud s'affronteront pour une place au tour suivant.

L'équipe du Canada, dirigée par Jesse Marsh, a terminé à la deuxième place du groupe V. Co-organisateurs du tournoi, les Canadiens ont récolté 4 points en trois matchs pour valider leur ticket pour les play-offs.

L'équipe d'Afrique du Sud, sous la direction d'Hugo Broos, a également accumulé 4 points lors de la phase de groupes. Les Sud-Africains ont battu la Corée du Sud 1-0 lors de la journée décisive, s'emparant de la deuxième place du groupe A pour accéder aux play-offs.

Désormais, il n'y a plus de place pour l'erreur pour les deux équipes. Le vainqueur poursuivra son parcours en Coupe du Monde, tandis que le perdant quittera la compétition.

Le match de 1/16e de finale entre le Canada et l'Afrique du Sud aura lieu le 28 juin au SoFi Stadium de Los Angeles.