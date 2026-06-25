L'Ouzbékistan peut-il se qualifier pour les play-offs ?

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L'Ouzbékistan peut-il se qualifier pour les play-offs ?

Les chances de l'équipe nationale d'Ouzbékistan de se qualifier pour les play-offs de la Coupe du Monde 2026 sont toujours intactes. Cependant, une simple victoire pourrait ne pas suffire pour que les « Loups Blancs » accèdent au tour suivant.

L'équipe dirigée par Fabio Cannavaro a perdu toute chance de sortir du groupe K à la première ou deuxième place. Désormais, l'Ouzbékistan ne peut se qualifier pour les 1/16es de finale qu'en figurant parmi les meilleurs troisièmes.

Pour cela, l'équipe nationale doit impérativement battre la République démocratique du Congo lors de la dernière journée. Une victoire avec un score le plus large possible est cruciale, car en cas d'égalité de points, la différence de buts deviendra l'un des critères décisifs.

Actuellement, dans le classement des troisièmes, la Bosnie-Herzégovine mène avec 4 points. Les Bosniaques ont déjà garanti leur place pour les play-offs.

Suivent la Suède, la Croatie, la Corée du Sud, l'Algérie, le Paraguay et l'Écosse avec 3 points chacun. Le Cap-Vert et la Belgique en comptent 2. La République démocratique du Congo et l'Équateur en ont 1, tandis que le Sénégal n'en a toujours aucun.

La mission de l'Ouzbékistan est claire : battre le Congo et attendre les résultats des autres groupes. Pour augmenter ses chances, plusieurs rivaux luttant pour la troisième place doivent perdre des points ou être battus.

Matchs de la dernière journée pour les équipes luttant pour la troisième place :

  • Japon — Suède

  • Croatie — Ghana

  • Algérie — Autriche

  • Paraguay — Australie

  • Cap-Vert — Arabie Saoudite

  • Nouvelle-Zélande — Belgique

  • Congo DR — Ouzbékistan

  • Équateur — Allemagne

  • Sénégal — Irak

CLASSEMENT DES TROISIÈMES

Les résultats de la Suède, de la Croatie, de l'Algérie et du Paraguay sont particulièrement importants pour l'Ouzbékistan. Si ces équipes perdent des points, les « Loups Blancs » auront une chance de les dépasser. L'absence de victoire du Cap-Vert et de la Belgique pourrait également jouer en faveur de l'Ouzbékistan.

Mais avant tout calcul, l'équipe de Cannavaro doit remplir sa mission. Un nul ou une défaite contre la RD Congo anéantirait tout espoir de play-offs. Une victoire maintiendrait un scénario complexe mais réaliste pour accéder au tour suivant du Mondial.

Ainsi, le destin de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ne dépend pas seulement d'elle-même, mais aussi des résultats de la dernière journée dans les autres groupes. Chaque but, chaque point et même la différence de buts sont désormais décisifs.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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