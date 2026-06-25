Airbus se prépare à lancer l'A220-500 : un concurrent sérieux pour le Boeing 737 MAX 8

Le géant de l'aviation Airbus est sur le point d'étendre sa famille A220, l'un de ses projets les plus réussis. L'entreprise devrait prendre une décision finale d'ici la fin de l'année concernant la production d'une version allongée de cet avion : le modèle A220-500. Selon Guillaume Faure, responsable d'Airbus Canada, lors d'une déclaration à l'usine de Mirabel au Canada, bien que le projet ne soit pas encore officiellement confirmé, l'entreprise se prépare activement au lancement du programme. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La nouvelle modification A220-500 est la suite logique du modèle A220-300 actuel, prévoyant l'ajout de cinq rangées de sièges supplémentaires en cabine. En conséquence, la capacité passagers de l'avion augmentera jusqu'à 185 personnes. Cela fera de ce liner un concurrent direct du Boeing 737 MAX 8 sur le marché des vols moyen-courriers. Selon ixbt.com, de nombreuses compagnies aériennes attendent depuis longtemps un modèle aussi économe et capacitaire.

Demande du marché et intérêt d'AirAsia

L'intérêt pour le nouveau modèle est déjà très élevé. En particulier, AirAsia, l'un des plus grands low-cost d'Asie, a exprimé sa volonté d'acheter immédiatement 150 avions A220-500 si le programme est officiellement annoncé. Les ingénieurs d'Airbus ont décidé de conserver la configuration de cabine confortable en 2+3 sur le nouveau modèle, offrant ainsi plus d'espace et de confort aux passagers.

La direction de l'entreprise vise à proposer aux clients une solution techniquement simple, fiable et rapide à commercialiser. Actuellement, les experts travaillent sur l'équilibre idéal entre le poids de l'avion, la capacité passagers et la distance de vol. Parallèlement, il a été révélé qu'aucun moteur alternatif n'est recherché pour le nouveau modèle.

Moteurs et capacités de production

Pratt & Whitney reste pour l'instant le seul fournisseur de moteurs. Leurs modèles PW1500G seront également installés sur les nouveaux liners. Les représentants d'Airbus considèrent qu'un passage à un autre fabricant serait un processus trop coûteux et complexe. Au lieu de cela, il est prévu d'éliminer complètement les problèmes de fiabilité des moteurs existants d'ici fin 2026. À partir de 2027, la durée de vie de ces moteurs devrait être considérablement prolongée.

Actuellement, Airbus examine également la question de l'extension des capacités de production à Mirabel. La mise en œuvre réussie du projet A220-500 nécessite des investissements massifs. L'entreprise ambitionne d'atteindre un niveau de production de 13 à 14 avions par mois d'ici 2028. Cet indicateur est crucial pour que l'ensemble du programme soit économiquement viable et génère un profit stable.

Cette nouvelle pourrait également être d'une importance majeure pour le marché aéronautique d'Ouzbékistan. Alors que le nombre de vols domestiques et régionaux augmente dans le pays, des liners modernes et économes comme l'A220-500 pourraient être des candidats idéaux pour moderniser la flotte des transporteurs locaux à l'avenir.