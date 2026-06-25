Révolution sur le marché des smartphones : un appareil avec une batterie de 14 000 mAh est attendu

Dans l'industrie des smartphones, l'efficacité énergétique et l'autonomie restent parmi les problèmes les plus pressants. Cependant, les dernières nouveautés technologiques suggèrent un tournant majeur. Selon l'insider Digital Chat Station, un nouveau smartphone équipé d'une batterie massive de 14 000 mAh est actuellement en développement. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

L'appareil est déjà passé à l'étape NPI (New Product Introduction). Cela signifie que le projet ne se limite pas à des tests de laboratoire ou à des croquis préliminaires, mais qu'il se prépare pour un processus de production réel. Une telle capacité est un record pour le monde technologique moderne et permettrait aux utilisateurs de disposer de plusieurs jours d'autonomie active.

Trois fois supérieur aux performances de l'iPhone

À titre de comparaison, une capacité de 14 000 mAh est presque trois fois supérieure à celle de nombreux flagships populaires sur le marché, notamment les modèles iPhone d'Apple. Étant donné que la capacité de la batterie des dernières générations d'iPhone se situe en moyenne entre 4000 et 5000 mAh, le nouvel appareil devrait atteindre un tout autre niveau en termes d'énergie.

Selon Ixbt.com, une telle réserve d'énergie pourrait non seulement prolonger l'autonomie, mais aussi influencer le poids et l'épaisseur du smartphone. Néanmoins, les fabricants tentent de maintenir la compacité de l'appareil grâce à des batteries à haute densité moderne.

Concurrence et tendances du marché

Récemment, des informations ont circulé selon lesquelles Honor aurait utilisé une batterie de 11 000 mAh dans son modèle Honor X80 Pro Max. Le fabricant a même proposé une garantie de remplacement gratuit de la batterie si celle-ci tombait en panne dans les deux ans. Le nouveau smartphone de 14 000 mAh s'apprête désormais à battre ce record.

Digital Chat Station, qui a diffusé cette information, est connu pour ses prévisions précises dans le monde technologique. Il a été l'un des premiers à révéler les caractéristiques des modèles Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, ainsi que l'équipement du Realme GT 7 Pro avec un écran Samsung. Il a également prédit correctement que le processeur Dimensity 9400 serait présenté avant la puce Snapdragon 8 Elite.

Pour l'instant, la marque sous laquelle ce « géant de l'énergie » sortira et sa date de sortie exacte restent secrètes. Cependant, selon les experts, de tels appareils pourraient s'adresser principalement aux voyageurs, aux utilisateurs restant longtemps loin du réseau électrique et aux gamers intensifs.

Sur le marché ouzbek, la demande pour des smartphones avec une telle capacité de batterie est également élevée. En particulier, dans les régions où des coupures d'électricité surviennent ou lors de longs voyages, de tels appareils seraient sans aucun doute un véritable salut pour les utilisateurs.