Internet haut débit via Starlink lancé sur les avions d'Iberia

·35·Technologie
Internet haut débit via Starlink lancé sur les avions d'Iberia

La société Starlink, dirigée par Elon Musk, continue d'apporter des changements révolutionnaires dans le secteur de l'aviation. La compagnie aérienne espagnole Iberia a officiellement mis en service commercial un système d'Internet haut débit par satellite sur ses avions long-courriers. Cette étape vise à améliorer radicalement la qualité de la connectivité aérienne. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le premier essai et vol pratique a eu lieu le 23 juin 2026 sur la ligne Madrid — São Paulo. L'avion immatriculé EC-MAA, ayant décollé de l'aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, est devenu le premier appareil de la flotte d'Iberia équipé du système Starlink. Désormais, les passagers de ce vol peuvent bénéficier d'une connexion Internet d'une qualité similaire à celle utilisée au sol pendant tout le trajet.

Capacités techniques et indicateurs de vitesse

Selon les informations d'ixbt.com, le système Starlink peut assurer à bord de l'avion une vitesse de téléchargement (download) allant jusqu'à 450–500 Mbps et une vitesse de transmission (upload) jusqu'à 70 Mbps. Plus important encore, la connexion fonctionne sans interruptions et avec une latence minimale. Cela permet aux passagers non seulement d'utiliser les réseaux sociaux, mais aussi de communiquer via des appels vidéo et de travailler avec des fichiers volumineux.

La direction d'Iberia prévoit de rendre ce service entièrement gratuit pour tous les passagers, quelle que soit leur classe de voyage. De plus, la connexion Internet est continue, depuis l'embarquement jusqu'à l'arrivée à destination. Contrairement aux générations précédentes d'Internet par satellite, il n'est plus nécessaire d'attendre que l'avion atteigne une certaine altitude.

Stratégie globale et plans futurs

Iberia ambitionne d'équiper près de 35 % de sa flotte long-courrier avec les équipements Starlink d'ici la fin de 2026. Cependant, la portée du projet ne se limite pas à un seul transporteur. L'International Airlines Group (IAG), la société mère, prévoit de connecter plus de 500 avions appartenant à ses différentes compagnies aériennes à ce système.

Starlink renforce rapidement sa position sur le marché de l'aviation. Aujourd'hui, 41 compagnies aériennes à travers le monde ont conclu des accords pour utiliser la technologie d'Elon Musk. Le nombre total d'avions intégrés au programme a dépassé les 7 000. Auparavant, Southwest Airlines avait également effectué avec succès son premier vol équipé de l'Internet par satellite de nouvelle génération.

Cette nouvelle est également importante pour les voyageurs ouzbeks et les utilisateurs de vols internationaux, car la question de la connectivité de qualité lors des longs vols vers l'Europe et l'Amérique a toujours été cruciale. La popularisation de technologies comme Starlink devrait transformer l'accès à Internet pendant le vol, passant d'un luxe à un standard ordinaire dans les années à venir.

StarlinkIberiaElon MuskInternetTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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