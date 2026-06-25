Rivalité Mbappé-Haaland : pourquoi n'atteint-elle pas le niveau de Messi et Ronaldo ?

Le monde du football a profité pendant près de vingt ans de la lutte acharnée entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Alors que cette ère s'achève, les experts et les supporters ont reconnu le duo Kylian Mbappé et Erling Haaland comme la prochaine grande rivalité. Cependant, à l'approche du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, il apparaît que la lutte entre ces deux stars n'a pas atteint le niveau attendu. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Actuellement, la phase de groupes du Mondial se déroulant sur les terrains américains est vue comme l'occasion de réveiller cette rivalité « endormie ». Selon Goal.com, Mbappé et Haaland se sont affrontés dans le groupe I et figurent actuellement parmi les principaux prétendants au « Soulier d'Or ». Les deux attaquants ont tous deux inscrit un doublé lors des deux premiers matchs contre l'Irak et le Sénégal, comptabilisant ainsi quatre buts chacun.

Différences entre ligues et clubs

Pourquoi l'opposition entre Mbappé et Haaland n'a-t-elle pas atteint le niveau de Messi et Ronaldo ? La raison principale avancée est le fait qu'ils évoluent dans des championnats différents. Alors qu'Erling Haaland devient une légende de Manchester City en Premier League anglaise, Kylian Mbappé évolue comme la nouvelle star des « Galactiques » du Real Madrid en La Liga espagnole. Ils sont contraints de concourir à distance, uniquement pour la Ligue des Champions ou le Soulier d'Or européen.

À titre de comparaison, la rivalité Messi-Ronaldo s'est forgée au cœur du « Clásico », à une époque où le football espagnol était sous un duopole complet. L'animosité entre le FC Barcelone et le Real Madrid, accentuée par des figures comme José Mourinho et Sergio Ramos, a transformé cette rivalité en un drame d'envergure mondiale. Les stars actuelles n'ont pas l'opportunité de tels affrontements directs et réguliers.

Un nouveau tournant à la Coupe du Monde

Néanmoins, la Coupe du Monde 2026 pourrait changer la donne. Le match décisif pour la tête du groupe qui se déroulera à Boston donnera l'occasion à ces deux attaquants de régler leurs comptes. Fait intéressant, les deux jeunes stars sont actuellement distancés au classement des meilleurs buteurs du tournoi par le grand Lionel Messi. Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine a déjà marqué cinq buts lors des deux premiers matchs.

Le prestige mondial de Manchester City influence également cette rivalité. De nombreux supporters neutres perçoivent avec une certaine froideur les succès du club acquis grâce aux investissements d'Abu Dhabi. Le Real Madrid, quant à lui, maintient Mbappé constamment sous les projecteurs grâce à sa grandeur historique. De tels facteurs jettent une ombre sur la popularité de Haaland, quels que soient ses résultats individuels élevés.

En conclusion, il ne fait aucun doute que Mbappé et Haaland sont les meilleurs footballeurs de leur génération. Cependant, pour que leur rivalité atteigne le niveau légendaire de Messi-Ronaldo, il manque non seulement des statistiques, mais aussi des confrontations directes sur le terrain et des oppositions historiques riches en émotions. Peut-être que ce Mondial servira de véritable point de départ à cette nouvelle ère.