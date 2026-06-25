Jürgen Klopp impressionné par les performances de Messi et Ronaldo à la Coupe du Monde 2026

L'ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a déclaré suivre de près le déroulement de la Coupe du Monde 2026. L'expert expérimenté n'a pas caché son admiration pour le fait que des stars comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo continuent de jouer à un niveau très élevé malgré leur âge. Selon Klopp, ces deux légendes restent les protagonistes principaux du tournoi. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

Dans une interview accordée à Sky Sports, Klopp a particulièrement salué la réponse de Cristiano Ronaldo aux critiques. La star portugaise a réussi à se relancer après un début de tournoi difficile. Klopp a hautement apprécié le doublé de l'attaquant de 41 ans lors du match contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan, qui s'est soldé par une victoire 5-0. Grâce à ce résultat, Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection en Coupe du Monde.

"En tant que simple spectateur, cela me fascine, car ils sont les plus grands joueurs des quinze dernières années. Cristiano Ronaldo a été vivement critiqué après le premier match, et même moi j'y ai prêté attention. Mais revenir à 41 ans avec un jeu aussi intense et passionné est tout simplement incroyable. Le fait qu'il soit encore touché par les échecs et qu'il y réagisse ainsi est admirable", déclare Jürgen Klopp.

Sur le génie tactique de Messi

Klopp a également souligné avoir suivi de près le match de Lionel Messi contre l'Autriche (2-0), notant que les mouvements de l'Argentin sur le terrain sont uniques. Selon lui, le fait que Messi coure moins n'est pas de la paresse, mais le résultat d'une précision tactique de haut niveau et d'un « scan » constant du terrain.

"Les gens pensent qu'il marche simplement, mais moi je dis qu'il analyse le terrain. Même quand le ballon était ailleurs, je le regardais. Il mesure les distances, sait exactement où se placer, quand passer sur l'aile droite ou vers le centre. Dans le match contre l'Autriche, il a marqué le premier but grâce à sa technique et le second parce qu'il le voulait. S'il avait converti son penalty, il aurait marqué six buts en deux matchs", a ajouté l'entraîneur allemand.

Klopp considère comme un événement historique le fait de pouvoir profiter du jeu de cette génération légendaire. Il a même admis que, bien qu'il ait rencontré son ancien joueur Alexis Mac Allister, faire face à Lionel Messi reste un moment d'une émotion particulière, même pour un entraîneur expérimenté de 59 ans.

Ces événements lors de la Coupe du Monde 2026 montrent que Messi et Ronaldo font toujours partie de l'élite du football mondial. L'aveu de Klopp confirme que non seulement leur condition physique, mais aussi leur stabilité mentale et leurs connaissances tactiques sont toujours au sommet.