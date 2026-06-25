La Bosnie-Herzégovine se qualifie pour les play-offs avec un résultat historique

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La Bosnie-Herzégovine se qualifie pour les play-offs avec un résultat historique

L'équipe nationale de Bosnie-Herzégovine a réalisé un exploit historique lors de la Coupe du Monde 2026 en se qualifiant pour les play-offs.

L'équipe dirigée par Sergej Barbarez a terminé la phase de groupes avec 4 points, occupant la troisième place. Les Bosniaques sont devenus la première sélection à se qualifier pour les play-offs en terminant troisième de son groupe, derrière la Suisse et le Canada.

Ce résultat revêt une importance particulière dans l'histoire du football bosnien, car l'équipe a réussi pour la première fois de son histoire à atteindre la phase à élimination directe de la Coupe du Monde.

Les Bosniaques avaient déjà participé au Mondial 2014. Lors de ce tournoi, l'équipe avait également terminé troisième de son groupe, mais n'avait pas pu accéder au tour suivant en raison du format en vigueur à l'époque.

Douze ans plus tard, la Bosnie-Herzégovine revient sur la scène de la Coupe du Monde et décroche cette fois un ticket historique. L'équipe tentera désormais de poursuivre son aventure dans les play-offs.

Bosnie-HerzégovineSergey BarbaresSuisseCanada
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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