Belkin présente une station d'accueil puissante avec interface Thunderbolt 5

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Belkin présente une station d'accueil puissante avec interface Thunderbolt 5

Dans le monde des technologies modernes, la vitesse de transfert des données et les capacités de connectivité des appareils passent à un nouveau niveau. La célèbre marque Belkin a dévoilé sa dernière innovation : la station d'accueil 14-in-1 Thunderbolt 5 Dock. Cette station d'accueil attire l'attention des professionnels non seulement par son nombre de ports, mais aussi par sa vitesse de transfert de données record et sa prise en charge de plusieurs moniteurs haute résolution. C'est ce qu'informe Ixbt.com dans son article.

Selon Ixbt.com, le nouvel appareil est basé sur l'interface Thunderbolt 5, offrant aux utilisateurs des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 80 Gbit/s. Si plusieurs écrans sont connectés au système, l'appareil peut augmenter automatiquement sa bande passante jusqu'à 120 Gbit/s. Cela crée un confort sans précédent pour les graphistes, les monteurs vidéo et les gamers.

Écrans et qualité d'image

La station d'accueil Belkin offre de vastes possibilités en matière de transmission d'image. L'appareil est équipé de ports DisplayPort 2.1 et HDMI 2.1, permettant de connecter un seul moniteur au format 8K (60 Hz) ou 4K (240 Hz). Les utilisateurs de PC compatibles sous Windows peuvent utiliser simultanément trois moniteurs 4K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Il y a également des nouveautés pour les utilisateurs de produits Apple. Les nouveaux Mac équipés de puces M4 et M5 pourront se connecter à plusieurs écrans externes via cette station d'accueil. Cependant, les modèles plus anciens avec puces M1, M2 et M3 ne pourront fonctionner qu'avec un nombre limité de moniteurs en raison de restrictions matérielles.

Puissance et connectivité

Un autre aspect important de l'appareil est sa capacité de charge. La station d'accueil peut alimenter les ordinateurs portables jusqu'à 140 W selon la norme USB Power Delivery. Le kit comprend un bloc d'alimentation de 180 W et un câble Thunderbolt 5 d'un mètre. Parmi les 14 ports au total, on trouve :

  • Deux ports USB-C 3.2 (avec charge de 30 W et 7,5 W) ;
  • Un port USB-A 3.2 à 10 Gbit/s ;
  • Deux ports USB-A 3.0 à 5 Gbit/s ;
  • Un connecteur Ethernet à 2,5 Gbit/s ;
  • Des lecteurs de cartes UHS-II SD 4.0 et microSD 4.0 (vitesse jusqu'à 312 MB/s).
L'appareil, doté d'un boîtier en aluminium, pèse 510 grammes. Il est équipé d'un système de refroidissement spécial pour fonctionner sans surchauffer pendant de longues périodes. De plus, un emplacement Kensington pour la sécurité et un indicateur LED d'état sont présents.

La nouvelle station d'accueil est rétrocompatible avec Thunderbolt 4, USB4 et les appareils USB-C standards, bien que toutes ses fonctionnalités ne soient pas pleinement exploitables dans ces cas. Il est important de noter que les ordinateurs portables et moniteurs dotés de la technologie Thunderbolt 3 ne fonctionneront pas avec cet appareil. Le Belkin 14-in-1 Thunderbolt 5 Dock est actuellement évalué à environ 338 USD.

BelkinThunderbolt 5TechnologieOrdinateur PortableApple M4
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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