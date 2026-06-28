Lionel Messi bat un nouveau record : l'Argentine a vaincu la Jordanie

L'équipe nationale d'Argentine a affronté la Jordanie lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde et s'est imposée 3-1. Ce match a non seulement consolidé la place de leader de l'équipe dans le groupe, mais a également été marqué par un nouveau résultat historique pour Lionel Messi. L'attaquant légendaire est devenu le premier joueur de l'histoire du tournoi à marquer lors de sept matchs consécutifs. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Les hommes de Lionel Scaloni ont commencé le match avec une domination attendue. Prenant le contrôle du ballon dès les premières minutes, l'« Albiceleste » a ouvert le score dès la 14e minute. Le milieu de terrain Giovani Lo Celso a exécuté avec précision un coup franc pour trouver le fond des filets. Ce but a prouvé une fois de plus que le potentiel offensif de l'Argentine ne dépend pas uniquement de Messi.

À la 31e minute, l'Argentine a accentué son avantage. Suite à un corner, une faute a été commise dans la surface de réparation adverse et l'arbitre a accordé un penalty. Lautaro Martínez s'est avancé et a froidement porté le score à 2-0. La première période a été entièrement contrôlée par les représentants sud-américains.

La résistance de la Jordanie et la réponse de Messi

En seconde période, l'équipe nationale de Jordanie a fait preuve d'une activité inattendue. Mousa Tamari, entré en jeu, a profité d'une faille dans la défense argentine pour réussir à réduire l'écart. Ce but a instauré une certaine tension dans le match, poussant Lionel Scaloni à faire appel à Lionel Messi, qui était sur le banc.

Entré en jeu à la 60e minute, Messi a assuré le résultat attendu. Dans son style traditionnel, il a visé avec précision le coin inférieur du but adverse sur un coup franc. Selon Goal.com, avec ce but, l'Argentine est devenue la première équipe à marquer deux coups francs lors d'un même match depuis l'équipe nationale du Japon en 2010.

L'Argentine, ayant terminé la phase de groupes avec un bilan parfait, affrontera désormais le Cap-Vert en phase éliminatoire. Avant ce match qui se déroulera à Miami, la bonne forme physique des attaquants et milieux de terrain principaux réjouit les supporters.