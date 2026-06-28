La NASA crée une station-service spatiale : les premiers tests sont concluants

L'administration américaine de l'aéronautique et de l'espace (NASA) a commencé à tester un système de ravitaillement automatique des vaisseaux spatiaux. Cette technologie devrait être cruciale pour les futures missions vers la Lune, Mars et d'autres points éloignés du système solaire. Selon ixbt.com, le nouveau système réduira la dépendance des vaisseaux spatiaux vis-à-vis de la Terre. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Le nœud de connexion cryogénique développé par L3Harris constitue la base du projet. Ce dispositif fait office de « pistolet de ravitaillement » automatique. Il connecte le vaisseau spatial à une station de ravitaillement orbitale, assurant le transfert sécurisé de substances à ultra-basse température telles que l'hydrogène liquide et l'oxygène liquide.

Une étape complexe de la technologie spatiale

Travis Belcher, chef de projet au Marshall Space Flight Center, a souligné qu'à ce jour, aucun processus de ravitaillement cryogénique entièrement automatisé entre deux engins n'a été réalisé dans l'espace. Cela est considéré comme l'un des défis techniques les plus complexes de l'astronautique moderne. Le principal avantage du nouveau système est sa capacité de connexion et de déconnexion multiples sans l'intervention d'astronautes.

Les ingénieurs ont porté une attention particulière à la flexibilité du système. Le mécanisme reste opérationnel même en cas de légères imprécisions ou de décalages des engins lors du processus de connexion. C'est un facteur essentiel pour garantir la sécurité et la fiabilité dans les conditions complexes du vide spatial.

Lors de la première phase des tests, les spécialistes ont utilisé de l'azote liquide à une température de -196 °C. Le dispositif a été connecté et déconnecté à plusieurs reprises à des températures cryogéniques extrêmes pour vérifier son étanchéité et sa durabilité. De plus, des scénarios de connexion imparfaits ont été simulés pour reproduire des conditions réelles, mais le système a réussi tous les tests.

Une nouvelle ère pour les vols longue distance

Actuellement, cette technologie en est à ses premières étapes de développement. À l'avenir, la NASA prévoit de l'adapter pour le programme de retour sur la Lune et les futures expéditions vers Mars. Les stations de ravitaillement orbitales pourraient totalement transformer la stratégie des vols spatiaux.

Si les vaisseaux spatiaux peuvent refaire le plein de carburant directement en orbite, ils n'auront plus besoin d'emporter tout le carburant depuis la surface de la Terre. Cela permettrait :

d'augmenter la capacité de charge utile des vaisseaux spatiaux ;

de réduire considérablement le coût des missions longue distance ;

de lancer des instruments scientifiques plus grands et plus complexes dans l'espace ;

de prolonger la durée des vols interplanétaires.

Selon les experts, ces « stations-service » serviront de fondation à la formation d'une économie spatiale et aux étapes de l'humanité pour coloniser l'espace profond.