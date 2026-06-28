Problème NVIDIA GeForce RTX 5090 : le connecteur 16 broches a rendu une autre carte graphique inutilisable

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Problème NVIDIA GeForce RTX 5090 : le connecteur 16 broches a rendu une autre carte graphique inutilisable

Les rapports inquiétants concernant les cartes graphiques GeForce RTX 5090, le nouveau fleuron le plus puissant de NVIDIA, continuent de se multiplier. Un nouveau cas de dommage grave a été enregistré au Vietnam. Cette fois, l'incident ne s'est pas limité à la fusion des câbles, mais a entraîné la panne complète de l'appareil. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon Ixbt.com, un atelier de réparation de cartes graphiques nommé quyle.gpufix a publié des photos de cet incident tragique sur le réseau social TikTok. Selon les experts, deux modèles GeForce RTX 5090 leur ont été apportés simultanément. Si la première carte a pu être restaurée avec succès, la seconde était totalement hors d'usage.

Sur les photos publiées, on peut voir que le connecteur d'alimentation à 16 broches est presque entièrement brûlé. En raison d'une chaleur excessive, non seulement le connecteur, mais aussi le PCB de la carte graphique, ses couches internes, le GPU et les puces de mémoire ont fondu. L'atelier de réparation a déclaré qu'il était impossible de restaurer l'appareil après un tel niveau de dommage.

Une nouvelle forme d'un vieux problème

Pour l'instant, la cause exacte de la surchauffe est inconnue. Les experts n'ont pas fourni d'informations sur le bloc d'alimentation, le câble ou l'adaptateur utilisé par l'utilisateur, ni sur la configuration du système. Cependant, cette situation n'est pas étrangère aux utilisateurs de NVIDIA.

Pour rappel, les problèmes liés aux connecteurs d'alimentation à 16 broches ont causé un grand tollé après la sortie du modèle GeForce RTX 4090. À l'époque, de nombreux utilisateurs se plaignaient de la fusion des connecteurs et de la combustion de cartes graphiques coûteuses.

Afin de résoudre ce problème, les fabricants avaient introduit la norme mise à jour 12V-2x6 et les blocs d'alimentation ATX 3.1. Ces mises à jour étaient censées améliorer la fiabilité de la connexion et réduire le risque de surchauffe. Néanmoins, le fait que des cas similaires se répètent en pratique avec la nouvelle génération de cartes GeForce RTX 5090 suscite d'importants débats dans le monde technologique.

Étant donné la forte demande pour les cartes graphiques haute performance sur le marché ouzbek, ces informations servent d'avertissement important pour les gamers et designers professionnels locaux. Lors de l'achat d'appareils aussi coûteux, l'utilisation de blocs d'alimentation de qualité et la vérification de la fixation ferme des câbles deviennent une nécessité vitale.

NVIDIAGeForce RTX 5090Carte GraphiqueTechnologieProblème
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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