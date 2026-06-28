Xiaomi s'apprête à lancer son premier serveur de stockage NAS

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Xiaomi s'apprête à lancer son premier serveur de stockage NAS

Le géant technologique chinois Xiaomi continue d'étendre son écosystème de produits. Cette fois, l'entreprise est sur le point de commercialiser son premier stockage réseau individuel destiné à la sauvegarde et à la gestion des données : le Xiaomi Smart Storage. Selon les dernières informations publiées par IT Home, les spécifications techniques du prototype d'ingénierie ont été révélées. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Cet appareil est destiné à ceux qui souhaitent créer un système de stockage cloud personnel à domicile ou dans de petits bureaux. Le processeur Realtek RTD1619B a été choisi comme cœur technique de l'appareil. Pour assurer la stabilité du système, il est équipé de 2 GB de RAM et de 8 GB de mémoire flash interne. Ces spécifications permettent à l'appareil d'offrir une haute efficacité lors du traitement de fichiers multimédias et du transfert de données.

Grande capacité de données et connectivité

Le Xiaomi Smart Storage permet aux utilisateurs de stocker d'énormes volumes d'informations. L'appareil dispose de deux baies de disque, prenant en charge des disques durs (HDD) allant jusqu'à 40 TB au total. Cela est suffisant pour conserver des milliers de films haute qualité, des dizaines de milliers de photos et des documents de travail volumineux dans un seul endroit sécurisé.

Concernant les interfaces, l'entreprise a pris en compte les exigences modernes. Le boîtier de l'appareil comprend un port USB-A 3.0 pour le transfert rapide de données ainsi qu'une sortie HDMI 1.4 pour transmettre le contenu vidéo directement sur un écran. Selon les données de certification, le NAS porte l'indice RP05 et fonctionne via une alimentation de 12 V.

Conditions de production et de vente

Fait intéressant, Xiaomi collabore avec Hangzhou Hikvision Electronics, l'une des entreprises leaders mondiales en systèmes de vidéosurveillance, pour la fabrication de cet appareil. Cela témoigne de la fiabilité et de la robustesse du matériel. L'appareil est actuellement en phase de crowdfunding, et sa mise en vente publique est attendue pour le 1er juillet de cette année.

Il convient de noter que les paramètres mentionnés ci-dessus concernent le prototype d'ingénierie et que certains changements pourraient survenir dans la version commerciale finale. Cependant, compte tenu de la stratégie de rapport qualité-prix de la marque Xiaomi, ce NAS devrait être une alternative abordable aux marques professionnelles comme Synology ou QNAP. Étant donné la forte demande pour les produits Xiaomi sur le marché ouzbek, il est fort probable que ce gadget apparaisse bientôt sur les étagères des détaillants locaux.

XiaomiSmart StorageNASTechnologieGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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