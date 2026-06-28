La société canadienne AtkinsRealis a entamé le processus officiel de licence pour introduire sa technologie unique de réacteurs CANDU sur le marché américain. La notification soumise à la Nuclear Regulatory Commission (NRC) des États-Unis constitue la première étape officielle vers l'intégration de cette technologie dans le système énergétique américain. Cette initiative est cruciale pour assurer l'indépendance énergétique des États-Unis et générer les puissances massives nécessaires aux infrastructures d'AI. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Les experts d'AtkinsRealis prévoient d'introduire sur le marché américain le réacteur Enhanced CANDU 6, d'une puissance supérieure à 700 MW. Selon les développeurs, cette technologie pourrait être l'une des solutions les plus efficaces pour répondre à la demande croissante d'électricité des centres de données (data-centers), des systèmes AI et des entreprises de production à haute technologie.

Avantage technologique : uranium non enrichi et fonctionnement continu

La principale différence et l'avantage de la technologie CANDU est qu'elle utilise de l'uranium naturel comme combustible au lieu de l'uranium enrichi. Selon ixbt.com, cela est stratégiquement important pour les États-Unis, car la chaîne d'approvisionnement en combustible nucléaire du pays dépend actuellement largement de fournisseurs étrangers. L'utilisation d'uranium naturel réduit considérablement cette dépendance.

Un autre exploit technique majeur est la possibilité de recharger le combustible sans arrêter le réacteur. Alors que la plupart des réacteurs traditionnels doivent être arrêtés pour un certain temps pour le remplacement du combustible, la technologie CANDU permet de maintenir le coefficient d'utilisation de la puissance installée au maximum. Cela est très utile pour les grands clusters technologiques nécessitant un flux d'énergie stable.

Expérience internationale et obstacles sur le marché américain

Les représentants d'AtkinsRealis soulignent que cette technologie a déjà été testée à l'échelle mondiale. Actuellement, un total de 34 unités énergétiques de type CANDU fonctionnent avec succès dans des pays comme le Canada, la Corée du Sud, la Chine et l'Argentine. Cependant, l'entrée sur le marché américain pourrait ne pas être facile, car le système de licence américain est principalement adapté aux réacteurs à eau légère (LWR).

Selon la nouvelle stratégie du gouvernement canadien, l'exportation de la technologie CANDU vers au moins quatre nouveaux marchés étrangers est prévue d'ici 2040. La coopération avec les États-Unis pourrait être le projet le plus vaste et le plus prestigieux à cet égard. Pour l'instant, il ne s'agit que d'accords préliminaires et les permis finaux de construction et d'exploitation n'ont pas encore été accordés par la NRC.

Il est naturel que de telles technologies alternatives suscitent l'intérêt de pays comme l'Ouzbékistan, qui visent à développer l'énergie nucléaire. La possibilité d'utiliser de l'uranium non enrichi est considérée comme une direction prometteuse pour simplifier le cycle du combustible et réduire les confrontations avec les restrictions internationales.