L'IA révolutionne les paiements numériques : l'expérience de l'Inde

Dilip Asbe, chef de la National Payments Corporation of India (NPCI), a annoncé que les technologies d'intelligence artificielle (AI) joueront un rôle décisif dans la prochaine étape du développement du système de paiements numériques. Actuellement, plus de 750 millions de transactions sont effectuées quotidiennement dans le pays via le système Unified Payment Interface (UPI), mais l'objectif est de dépasser le milliard. Dans une interview accordée à TechCrunch, Asbe a souligné que l'AI ne se contentera pas d'augmenter le nombre d'utilisateurs, mais transformera radicalement la sécurité et le système de crédit. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

Selon l'expert, l'AI deviendra un outil essentiel pour attirer de nouveaux utilisateurs, notamment grâce aux interfaces multilingues et aux assistants vocaux. Dans un pays multilingue comme l'Inde, la possibilité d'effectuer des paiements via des commandes vocales permet aux populations ayant une faible littératie numérique d'accéder aux services financiers. Cela s'inscrit dans le plan du gouvernement indien et de la banque centrale visant à intégrer un demi-milliard de nouveaux utilisateurs.

Sécurité et lutte contre la fraude

L'un des axes les plus importants des technologies AI est la sécurité. Le chef de la NPCI a noté que les algorithmes d'AI sont efficaces pour détecter les transactions suspectes en temps réel et bloquer les comptes « mules » (utilisés pour le blanchiment d'argent). Ce système protège les fonds des citoyens tout en renforçant la confiance dans l'économie numérique.

De plus, le processus d'octroi de crédits pour les utilisateurs et les entrepreneurs laissant une empreinte numérique sera simplifié grâce à l'AI. Les représentants de petites entreprises ne disposant pas de documents bancaires traditionnels pourront obtenir une aide financière sur la base de leur historique de paiements numériques. Cela contribuera à accroître l'activité économique.

Technologies vocales et petits modèles de langage

Bien que les modèles vocaux ne soient pas encore parfaits, la NPCI travaille activement dans cette direction. Le système interactif vocal lancé en 2023 n'est pas encore largement adopté, mais avec l'approche appropriée, il devrait devenir une partie intégrante de l'écosystème de paiement. Alors qu'aux États-Unis, des entreprises comme OpenAI et Coinbase utilisent l'AI pour des conseils financiers et le trading agentique, l'Inde crée également son propre cadre réglementaire.

Selon Dilip Asbe, l'Inde a la possibilité de créer des « Small Language Models » (petits modèles de langage) spécifiques au secteur financier. Contrairement aux grands modèles, ceux-ci s'appuient sur des ensembles de données précis et présentent un taux d'erreur minimal. Par exemple, le modèle FIMI lancé l'année dernière aide déjà plus d'un million d'utilisateurs à résoudre des litiges de paiement.

Parallèlement, la question de la concurrence sur le marché des paiements numériques en Inde reste d'actualité. Actuellement, PhonePe et Google Pay contrôlent plus de 80 % du marché. Le régulateur prévoit de limiter la part d'une seule application à 30 %, une règle qui devrait entrer en vigueur fin 2026. Cela pourrait ouvrir la voie à de nouvelles startups FinTech et à des solutions basées sur l'AI.