Agentopia : des scientifiques créent une société numérique de 100 agents d'IA

Un groupe international de chercheurs, dirigé par des spécialistes de l'Université Fudan en Chine, a présenté un système unique nommé Agentopia. Ce projet est l'une des simulations sociales les plus vastes et les plus longues dans le domaine de l'intelligence artificielle (AI), étudiant les interactions de 100 agents autonomes dans un environnement virtuel. Contrairement aux expériences précédentes, les personnages AI n'y vivent pas seulement quelques jours, mais mènent une vie complète sur 10 ans virtuels. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'objectif principal du projet Agentopia est de trouver une solution à l'épuisement des données humaines nécessaires à l'entraînement des modèles d'IA. Au lieu d'enseigner des textes préétablis aux modèles, les scientifiques proposent de leur permettre d'acquérir une expérience personnelle au sein de systèmes sociaux complexes. Cette méthode améliore considérablement la capacité de l'AI à comprendre les traits humains et à prendre des décisions dans des situations complexes.

Structure et règles de la société numérique

Chaque agent participant à l'expérience possède sa propre biographie, des traits de caractère, des talents et des objectifs de vie. Pendant la simulation, ils cherchent du travail, se font des amis, organisent des rencontres et analysent les conséquences de leurs décisions. Les chercheurs ont créé trois mondes différents pour tester le système : un complexe urbain moderne (Apartment), un environnement scolaire (Campus) et une académie magique (Arcane Academy). Dans chaque environnement, les agents ont manifesté des comportements sociaux imprévus et non programmés.

Dans le cadre du projet, un système d'évaluation spécial appelé Life Reward a été mis en place. Le succès n'y est pas mesuré par des indicateurs techniques traditionnels, mais par trois critères proches du concept humain du bonheur : le statut social, le sentiment subjectif de bonheur et le bien-être matériel. Ainsi, l'AI apprend à ne pas simplement exécuter des tâches, mais à aspirer à mener une « vie meilleure ».

Relations sociales et états émotionnels

Fait intéressant, des situations complexes propres aux humains ont été observées dans la société numérique. Par exemple, certains agents ont souffert d'un « épuisement émotionnel » (burnout) suite à des interactions excessives. D'autres ont renoncé à des emplois à salaire élevé pour choisir des professions moins rémunératrices mais correspondant mieux à leurs besoins psychologiques. De plus, des rituels personnels et des habitudes pluriannuelles se sont formés entre les agents.

Les résultats de la recherche ont également montré une contradiction entre carrière et bonheur. Les agents focalisés uniquement sur l'accumulation de richesses, bien que matériellement riches, ont ressenti davantage d'insatisfaction. À l'inverse, les personnages ayant consacré du temps aux relations sociales et à l'amitié se sont sentis beaucoup plus heureux. Selon les données d'ixbt.com, cette expérience a permis d'augmenter le niveau d'humanité des modèles AI de 23,7 %.

Agentopia n'est pas un simple simulateur comme The Sims, mais une nouvelle étape dans le développement de l'intelligence artificielle. Si ce concept se justifie, les modèles AI pourraient, à l'avenir, cesser de lire des textes créés par l'humanité pour commencer à apprendre via leurs propres expériences de vie virtuelles. Cela ouvrirait la voie à une technologie encore plus intelligente et « vivante ».