La Chine franchit une nouvelle étape dans la course à l'IA : présentation de LongCat-2.0

·28·Technologie
La Chine franchit une nouvelle étape dans la course à l'IA : présentation de LongCat-2.0

L'entreprise chinoise Meituan a officiellement présenté LongCat-2.0, un modèle qui fait sensation dans le monde de l'intelligence artificielle. Cette nouveauté n'est pas simplement un réseau neuronal de plus, mais elle entre dans l'histoire comme le premier grand modèle de langage (LLM) d'un billion de paramètres entraîné entièrement sur des puces chinoises locales. Ce projet prouve que, malgré les restrictions technologiques de l'Occident, la Chine peut créer des produits logiciels de haut niveau en s'appuyant sur ses propres capacités de calcul. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

LongCat-2.0 impressionne par ses spécifications techniques : le modèle possède 1,6 billion de paramètres et peut traiter un contexte massif allant jusqu'à 1 million de tokens. À titre de comparaison, cela équivaut à lire et analyser les données de plusieurs volumes de livres simultanément. Selon ixbt.com, le processus d'entraînement a été réalisé sur un cluster composé de 50 000 accélérateurs ASIC locaux. Les experts associent cette infrastructure à l'écosystème Huawei, illustrant l'indépendance de la Chine dans le domaine du matériel.

Capacités d'agent et innovations techniques

LongCat-2.0 n'est pas un simple bot d'écriture de texte, mais a été conçu comme un « agent » capable d'exécuter des tâches complexes. Il peut écrire et éditer du code, interagir avec divers services API et mettre en œuvre des chaînes logiques multi-étapes. La base d'entraînement du modèle comprend plus de 30 billions de tokens, enrichis de données multilingues et de codes de programmation, ce qui en fait l'un des modèles les plus puissants du marché mondial.

Techniquement, LongCat-2.0 utilise le mécanisme « LongCat Sparse Attention » (LSA). Cette technologie permet au modèle de se concentrer uniquement sur les parties les plus importantes lors du traitement de textes massifs, réduisant ainsi considérablement la complexité du calcul. De plus, le modèle est basé sur l'architecture « Mixture of Experts » (MoE), n'activant que les neurones nécessaires pour chaque requête. Les tâches simples consomment moins de ressources, tandis que toute la puissance est mobilisée pour les problèmes complexes.

La méthode MOPD (Multi-Teacher On-Policy Distill) a été appliquée pour l'entraînement du modèle. Dans ce processus, plusieurs modèles « enseignants » spécialisés transmettent leurs connaissances à un système unique. En conséquence, LongCat-2.0 affiche des performances élevées dans trois domaines :

  • Experts agents — interaction avec les outils et les API ;
  • Experts logiques — problèmes STEM et logiques complexes ;
  • Experts interactifs — respect précis des instructions et réduction des erreurs.

Concurrence et résultats pratiques

Lors des tests effectués, LongCat-2.0 a montré qu'il ne cédait pas face à ses concurrents. Dans le classement SWE-bench Pro, il a obtenu 59,5 points, dépassant le modèle Gemini 3.1 Pro de Google et se rapprochant des modèles leaders comme GPT-5.5 d'OpenAI et Claude Opus d'Anthropic. Ses résultats ont été particulièrement salués dans l'écriture de code et le travail avec les agents web.

En pratique, LongCat-2.0 permet de créer des applications web complètes à partir d'une seule description, de construire des agents SQL et de générer des scènes 3D interactives avec la bibliothèque Three.js. De tels accomplissements montrent à quel point les objectifs stratégiques de la Chine dans le domaine de l'IA sont sérieux. Désormais, l'entraînement de modèles d'un billion de paramètres n'est plus une expérience, mais une réalité pratique, ce qui est destiné à modifier l'équilibre du marché technologique mondial.

MeituanLongCatIntelligence ArtificielleChineTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

NVIDIA GeForce RTX 5090D franchit pour la première fois la barre des 4 GGsNVIDIA GeForce RTX 5090D franchit pour la première fois la barre des 4 GGsAujourd'hui, 08:58Acer présente le moniteur Nitro XV273U F5 avec un taux de rafraîchissement record de 1000 HzAcer présente le moniteur Nitro XV273U F5 avec un taux de rafraîchissement record de 1000 HzAujourd'hui, 05:57Apple présentera de nouveaux modèles d'iPad Pro et MacBook Pro début l'année prochaineApple présentera de nouveaux modèles d'iPad Pro et MacBook Pro début l'année prochaineAujourd'hui, 04:55Bending Spoons surprend le marché technologique : hausse de 40 % dès le premier jour de l'IPOBending Spoons surprend le marché technologique : hausse de 40 % dès le premier jour de l'IPOAujourd'hui, 03:57Bending Spoons secoue le monde technologique : un IPO de 18 milliards de dollarsBending Spoons secoue le monde technologique : un IPO de 18 milliards de dollarsAujourd'hui, 03:28Anthropic présente le modèle Claude Sonnet 5 : une IA rapide et abordableAnthropic présente le modèle Claude Sonnet 5 : une IA rapide et abordableAujourd'hui, 03:22
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre