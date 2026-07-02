Apple présentera de nouveaux modèles d'iPad Pro et MacBook Pro début l'année prochaine

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Apple présentera de nouveaux modèles d'iPad Pro et MacBook Pro début l'année prochaine

Apple prévoit une mise à jour majeure de ses produits pour le premier semestre 2025. Selon Bloomberg, le géant technologique travaille actuellement sur quatre nouvelles tablettes iPad Pro avec des performances considérablement accrues et un nouveau MacBook Pro destiné au segment abordable. Ces nouveautés visent à renforcer la position de l'entreprise sur le marché des tablettes et des ordinateurs portables. C'est ce qu'indique l'information de Techcrunch.com.

Actuellement, les ingénieurs de l'entreprise travaillent sur un nouvel ordinateur portable dont le nom de code interne est K104. Cet appareil devrait être un modèle relativement moins cher de la gamme MacBook Pro. De plus, Apple a l'intention de dévoiler sa prochaine génération de processeurs, la puce M7, au cours de la même période l'année prochaine. Cette puce devrait porter la puissance de calcul des nouveaux appareils à un nouveau niveau.

À quoi peut-on s'attendre avec la nouvelle génération d'appareils ?

Les modèles iPad Pro ont été mis à jour pour la dernière fois en octobre dernier. C'est pourquoi l'intérêt pour les nouvelles tablettes est élevé parmi les utilisateurs. Les nouveaux modèles d'iPad Pro pourraient être dotés non seulement de processeurs plus rapides, mais aussi de technologies d'affichage améliorées, offrant ainsi un confort supplémentaire aux graphistes et aux utilisateurs professionnels.

Il convient de noter qu'en mars de cette année, Apple a présenté le modèle MacBook Neo fonctionnant avec la puce A18, destinée aux MacBook Pro et iPhone haut de gamme. Cependant, le nouvel ordinateur portable attendu, intégrant les capacités complètes du MacBook Pro, offrira un choix plus large aux utilisateurs. C'est une nouvelle cruciale, surtout pour les acheteurs recherchant un équilibre entre prix et qualité.

Politique de prix et conjoncture du marché

Ces plans d'Apple interviennent alors que l'entreprise se prépare à l'après-Tim Cook et que les problèmes de chaîne d'approvisionnement impactent les prix. Selon Cook, les difficultés liées à la logistique et aux composants ont entraîné une hausse du coût de revient des produits. Par exemple, le prix du modèle MacBook Pro avec 1 TB de mémoire est récemment passé de 1 699 $ à 1 999 $.

Par conséquent, le lancement de tablettes et d'ordinateurs portables relativement abordables pourrait être une décision stratégique judicieuse. Cela aiderait à maintenir la fidélité des clients à la marque face au renchérissement des modèles phares. Pour l'instant, Apple s'abstient de tout commentaire officiel, mais les insiders soulignent que le printemps prochain sera riche en nouveautés.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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