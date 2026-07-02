Bending Spoons surprend le marché technologique : hausse de 40 % dès le premier jour de l'IPO

·19·Technologie
Bending Spoons surprend le marché technologique : hausse de 40 % dès le premier jour de l'IPO

Alors que le marché mondial des logiciels (SaaS) traverse une période de stagnation sous la pression de l'AI, l'entreprise italienne Bending Spoons a réussi ses débuts en bourse. Les actions de la société ont grimpé de près de 40 % dès le premier jour de cotation, restaurant la confiance des investisseurs dans ce secteur. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

À la clôture des échanges mercredi, l'action Bending Spoons s'est vendue à 40,50 $. Ce chiffre est nettement supérieur au prix de 29 $ fixé lors de l'offre publique initiale (IPO). En conséquence, la capitalisation boursière de l'entreprise milanaise, fondée il y a 13 ans, a atteint 25,7 milliards de dollars, soit deux fois sa valorisation de 11 milliards de dollars lorsqu'elle était encore privée.

Une stratégie consistant à redonner vie à d'anciennes marques

Bending Spoons est connue pour son modèle économique unique : l'entreprise rachète des marques technologiques autrefois populaires mais dont la croissance a stagné, pour ensuite les relancer. Son portefeuille comprend des services renommés tels qu'AOL, Eventbrite, Evernote, Meetup et Vimeo. La société transforme ces plateformes en entreprises rentables en réduisant les coûts, en introduisant de nouvelles fonctionnalités et en révisant les tarifs d'abonnement.

Les rapports financiers de l'entreprise montrent que cette stratégie porte ses fruits. Selon les données de la SEC, au premier trimestre de cette année, Bending Spoons a généré un revenu de 601 millions de dollars et un bénéfice net de 27,4 millions de dollars. À titre de comparaison, pour la même période l'année dernière, l'entreprise avait enregistré un revenu de 259 millions de dollars avec une perte de 112 millions de dollars.

Évolutions et perspectives du secteur SaaS

Alors que de nombreuses entreprises SaaS traditionnelles craignent d'être remplacées par ChatGPT et d'autres outils d'AI, le succès de Bending Spoons insuffle un nouvel élan au secteur. La majeure partie des revenus de l'entreprise, soit 84 %, provient des abonnements. Contrairement à d'autres fonds d'investissement privés, Bending Spoons ne prévoit pas de revendre les entreprises acquises, mais de les conserver comme actifs à long terme.

D'autres entreprises adoptent une stratégie similaire sur le marché, souvent qualifiées de spécialistes des « venture zombies » (sociétés de logiciels à croissance ralentie). Parmi elles figurent :

  • Constellation Software
  • SaaS.group
  • Arising Ventures
  • Calm Capital
  • Tiny
Cette IPO réussie représente également une victoire financière majeure pour les cinq fondateurs de l'entreprise — Luca Ferrari, Francesco Patarnello, Matteo Danieli, Luca Querella et Tomasz Greber. De grands fonds d'investissement tels que Baillie Gifford, Fidelity et T. Rowe Price ont également largement profité de cette croissance.

Bending SpoonsIPOTechnologieBusinessEvernote
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Bending Spoons secoue le monde technologique : un IPO de 18 milliards de dollarsBending Spoons secoue le monde technologique : un IPO de 18 milliards de dollarsAujourd'hui, 03:28Anthropic présente le modèle Claude Sonnet 5 : une IA rapide et abordableAnthropic présente le modèle Claude Sonnet 5 : une IA rapide et abordableAujourd'hui, 03:22WhatsApp introduit les noms d'utilisateur : risque accru de fraude ?WhatsApp introduit les noms d'utilisateur : risque accru de fraude ?Aujourd'hui, 03:22Nouvelle expédition à Baïkonour : début des derniers préparatifs pour le vol vers l'ISSNouvelle expédition à Baïkonour : début des derniers préparatifs pour le vol vers l'ISSAujourd'hui, 02:23Les performances de la Steam Machine peuvent varier jusqu'à 15 % en raison de la configuration de la RAMLes performances de la Steam Machine peuvent varier jusqu'à 15 % en raison de la configuration de la RAMAujourd'hui, 00:50Le jeu Cinder City devient un véritable test pour les PC : 64 GB de RAMLe jeu Cinder City devient un véritable test pour les PC : 64 GB de RAMAujourd'hui, 00:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre