Bending Spoons surprend le marché technologique : hausse de 40 % dès le premier jour de l'IPO

Alors que le marché mondial des logiciels (SaaS) traverse une période de stagnation sous la pression de l'AI, l'entreprise italienne Bending Spoons a réussi ses débuts en bourse. Les actions de la société ont grimpé de près de 40 % dès le premier jour de cotation, restaurant la confiance des investisseurs dans ce secteur. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

À la clôture des échanges mercredi, l'action Bending Spoons s'est vendue à 40,50 $. Ce chiffre est nettement supérieur au prix de 29 $ fixé lors de l'offre publique initiale (IPO). En conséquence, la capitalisation boursière de l'entreprise milanaise, fondée il y a 13 ans, a atteint 25,7 milliards de dollars, soit deux fois sa valorisation de 11 milliards de dollars lorsqu'elle était encore privée.

Une stratégie consistant à redonner vie à d'anciennes marques

Bending Spoons est connue pour son modèle économique unique : l'entreprise rachète des marques technologiques autrefois populaires mais dont la croissance a stagné, pour ensuite les relancer. Son portefeuille comprend des services renommés tels qu'AOL, Eventbrite, Evernote , Meetup et Vimeo. La société transforme ces plateformes en entreprises rentables en réduisant les coûts, en introduisant de nouvelles fonctionnalités et en révisant les tarifs d'abonnement.

Les rapports financiers de l'entreprise montrent que cette stratégie porte ses fruits. Selon les données de la SEC, au premier trimestre de cette année, Bending Spoons a généré un revenu de 601 millions de dollars et un bénéfice net de 27,4 millions de dollars. À titre de comparaison, pour la même période l'année dernière, l'entreprise avait enregistré un revenu de 259 millions de dollars avec une perte de 112 millions de dollars.

Évolutions et perspectives du secteur SaaS

Alors que de nombreuses entreprises SaaS traditionnelles craignent d'être remplacées par ChatGPT et d'autres outils d'AI, le succès de Bending Spoons insuffle un nouvel élan au secteur. La majeure partie des revenus de l'entreprise, soit 84 %, provient des abonnements. Contrairement à d'autres fonds d'investissement privés, Bending Spoons ne prévoit pas de revendre les entreprises acquises, mais de les conserver comme actifs à long terme.

D'autres entreprises adoptent une stratégie similaire sur le marché, souvent qualifiées de spécialistes des « venture zombies » (sociétés de logiciels à croissance ralentie). Parmi elles figurent :

Constellation Software

SaaS.group

Arising Ventures

Calm Capital

Tiny

Cette IPO réussie représente également une victoire financière majeure pour les cinq fondateurs de l'entreprise — Luca Ferrari, Francesco Patarnello, Matteo Danieli, Luca Querella et Tomasz Greber. De grands fonds d'investissement tels que Baillie Gifford, Fidelity et T. Rowe Price ont également largement profité de cette croissance.