NVIDIA GeForce RTX 5090D franchit pour la première fois la barre des 4 GGs

Une nouvelle ère commence sur le marché des processeurs graphiques : une carte vidéo de la série RTX 50 de NVIDIA a franchi pour la première fois la barre des 4 GGs, établissant un record mondial. Ce résultat prouve concrètement le haut potentiel des puces de nouvelle génération et suscite un grand intérêt parmi les passionnés de technologie. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, ce record a été atteint avec le modèle Galax GeForce RTX 5090D HOF OC Lab Edition. Cette carte vidéo, conçue spécifiquement pour l'overclocking extrême, a été testée par l'overclockeur expérimenté OGS avec un refroidissement à l'azote liquide. En conséquence, la fréquence du GPU a atteint 4002 MHz.

La plateforme de test utilisée pour établir ce record possédait également une puissance considérable. Elle comprenait un processeur Intel Core i9-14900KF fonctionnant à 6,0 GGs, une carte mère Asus ROG Maximus Z790 Apex Encore, 32 GB de RAM Corsair Vengeance DDR5 et une alimentation Corsair WS3000.

Nouveaux sommets de performance

Cette fréquence élevée a porté ses fruits non seulement dans les chiffres, mais aussi dans les tests pratiques. La RTX 5090D a battu le record absolu dans le benchmark GPUPI v3.3 - 32B avec un résultat de 35 secondes et 377 ms. Ce score est plus d'une seconde plus rapide que le résultat précédemment établi par une RTX 5090 standard cadencée à 3880 MHz.

Il convient de noter que le modèle RTX 5090D est principalement destiné au marché chinois, étant une variante adaptée aux restrictions d'exportation des États-Unis. Néanmoins, le fait que son matériel et son logiciel puissent supporter des charges record démontre la flexibilité de l'architecture NVIDIA.

Cependant, le résultat de 4 GGs atteint par NVIDIA peut paraître modeste face à la concurrence. Par exemple, il est connu que les cartes Radeon RX 9060 XT d'AMD, basées sur la puce Navi 44, peuvent fonctionner de manière stable à des fréquences supérieures à 4,5 GGs. Cela indique que la course aux fréquences sur le marché des puces graphiques est loin d'être terminée.

Pour les gamers et les utilisateurs professionnels, cette nouvelle signifie que dans un avenir proche, la série RTX 50 pourra offrir une vitesse sans précédent pour le rendu et les calculs complexes. Bien que de tels résultats ne soient pour l'instant atteints qu'en conditions de laboratoire, les modèles de série devraient être nettement supérieurs aux générations précédentes.