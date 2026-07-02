Acer présente le moniteur Nitro XV273U F5 avec un taux de rafraîchissement record de 1000 Hz

Une nouvelle étape révolutionnaire a été franchie dans le monde des technologies informatiques. Acer a dévoilé son nouveau moniteur Nitro XV273U F5, atteignant un résultat record de 1000 Hz pour le taux de rafraîchissement des images. Cet appareil s'adresse aux amateurs de jeux à dynamique ultra-rapide et aux joueurs professionnels d'e-sport, et devrait être une nouveauté unique sur le marché. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, la caractéristique principale du nouveau moniteur réside dans sa vitesse de rafraîchissement. Cependant, le mode 1000 Hz ne fonctionne qu'en résolution 720p (HD). Bien que cela entraîne une baisse significative de la densité de pixels pour un écran de 27 pouces (54 ppp), ce mode est destiné aux scènes ultra-dynamiques où la fluidité du mouvement est plus importante que la netteté de l'image.

Spécifications techniques et modes principaux

Une résolution 1440p (QHD) est proposée comme mode de travail principal pour les utilisateurs. Dans ce mode, le moniteur fonctionne à une fréquence de 540 Hz, ce qui reste une valeur très élevée même pour les moniteurs haut de gamme modernes. La densité de pixels est de 109 PPI, assurant une haute qualité d'image et une grande richesse de détails. Un panneau IPS de qualité a été choisi comme base de l'appareil.

Les autres caractéristiques techniques importantes du moniteur Nitro XV273U F5 sont les suivantes :

Temps de réponse (GtG) — 1 ms ;

Prise en charge de la technologie AMD FreeSync Premium ;

Luminosité maximale en mode HDR — 600 cd/m² ;

Couverture de 95 % de la gamme de couleurs DCI-P3.

Ces paramètres prouvent que le moniteur convient non seulement aux jeux, mais aussi au travail avec les couleurs et au visionnage de contenus vidéo de haute qualité. La technologie FreeSync Premium évite les désagréments tels que le déchirement ou le gel de l'image.

Prix et date de sortie

Acer a fixé le prix du nouvel appareil à 700 dollars. Le moniteur devrait être commercialisé sur les marchés mondiaux au quatrième trimestre de cette année. Il est probable que ce modèle arrive sur le marché ouzbek via des distributeurs officiels d'ici la fin de l'année ou au début de 2025.

Il convient de noter que pour profiter pleinement de tels moniteurs à haute fréquence, l'utilisateur a besoin d'une carte graphique très puissante, comme la série NVIDIA RTX 40 ou des modèles supérieurs. Sinon, il sera impossible de libérer tout le potentiel du moniteur. L'Acer Nitro XV273U F5 établira sans aucun doute de nouveaux standards dans le monde de l'e-sport.