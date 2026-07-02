Meta présente Pocket, une application de création de jeux via AI

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Meta présente Pocket, une application de création de jeux via AI

Meta, l'un des plus grands géants technologiques au monde, a annoncé son nouveau projet basé sur l'intelligence artificielle : l'application Pocket. Cette plateforme permet aux utilisateurs de créer de petites applications interactives et des jeux sans codes de programmation complexes, simplement à l'aide de requêtes textuelles (prompts). Cette étape s'inscrit dans la stratégie de Meta d'intégrer l'AI dans les domaines du divertissement quotidien. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son rapport .

L'application Pocket est le fruit du travail de l'équipe de la plateforme Gizmo, acquise par Meta au début de l'année. Les expériences interactives créées au sein de l'application sont appelées « gizmos ». Les utilisateurs peuvent non seulement concrétiser leurs propres idées, mais aussi parcourir et tester un flux de jeux et de mini-applications créés par d'autres créateurs. Cela transforme la plateforme en un véritable terrain de jeu social.

L'insider et ingénieur logiciel Alessandro Paluzzi a été l'un des premiers à remarquer l'apparition de l'application sur le Google Play Store. Selon la société d'analyse Appfigures, Pocket a été téléchargée sur l'App Store et Google Play fin juin, bien que l'entreprise ne l'ait pas officiellement annoncée au grand public. Cela suggère que Meta maintient actuellement le projet en phase de test.

L'alliance de l'AI et de la créativité

L'interface et les fonctionnalités de l'application Pocket sont très similaires à celles de l'application Gizmo. L'utilisateur décrit par écrit le type de jeu ou de page interactive souhaité, et les algorithmes de Meta AI génèrent le produit final sur la base de cette description. Cette technologie réduit considérablement la barrière à l'entrée dans l'industrie du jeu, permettant à tout détenteur de smartphone de se sentir comme un développeur ou un designer.

Meta travaille activement à la démocratisation des outils créatifs basés sur l'AI. L'entreprise a précédemment réalisé des projets tels que la création d'images via Meta AI, la génération de vidéos avec l'application Vibes et l'ajout de fonctions intelligentes à l'éditeur vidéo Edits. Pocket est la suite logique de cet écosystème, permettant désormais aux utilisateurs de passer d'un contenu statique à un contenu interactif.

De telles applications sont sans aucun doute intéressantes pour les utilisateurs ouzbeks. Alors que l'audience des jeux mobiles et des réseaux sociaux s'élargit dans notre pays, les outils de création ne nécessitant pas de connaissances complexes pourraient devenir populaires chez les jeunes. Bien que Meta n'ait pas encore fait de commentaire officiel sur Pocket, le fait que l'application Gizmo ait été téléchargée plus de 600 000 fois et appréciée par 98 % des utilisateurs indique un avenir prometteur pour ce nouveau projet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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