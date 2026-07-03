Le coût de l'IA : Google et Amazon ne peuvent-ils pas tenir leurs promesses écologiques ?

Le développement rapide des technologies d'intelligence artificielle (AI) provoque non seulement une révolution numérique, mais aussi une grave crise écologique. Les derniers rapports de durabilité publiés par Google et Amazon, deux des plus grands géants technologiques mondiaux, montrent que la course à l'implémentation de l'AI a considérablement augmenté le volume d'émissions nocives pour l'environnement. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans un article.

Selon les données du rapport, les émissions totales de dioxyde de carbone de Google ont augmenté de 25 % par rapport à l'année précédente. Chez Amazon, ce chiffre s'élève à 16 %. Les deux entreprises s'étaient engagées à atteindre le zéro net (net-zero) pour les émissions de gaz à effet de serre dans les années à venir, mais les besoins massifs en énergie et en eau des nouvelles technologies remettent en question l'atteinte de ces objectifs.

Centres de données et consommation d'énergie

Bien que les entreprises n'aient pas directement blâmé l'AI pour l'augmentation des déchets dans leurs rapports, les preuves indirectes pointent précisément dans cette direction. Google et Amazon ont admis que la consommation d'énergie pour soutenir les systèmes d'AI a considérablement augmenté au cours de l'année écoulée. Même si des entreprises comme Google investissent dans les énergies renouvelables, elles sont contraintes de s'appuyer sur des centrales électriques au gaz naturel pour alimenter les capacités d'AI.

Le problème principal est lié aux émissions dites de « Scope 3 ». Cette catégorie comprend les biens et services que l'entreprise ne contrôle pas directement, mais qui sont nécessaires à son activité. Par exemple, l'achat de GPU (processeurs graphiques) puissants nécessaires à l'AI et la construction de vastes centres de données en font partie. Les émissions de ce type pour Google ont doublé par rapport aux chiffres de 2019.

La situation d'Amazon semble encore plus complexe. L'entreprise a annoncé avoir déployé plus de capacités de centres de données à l'échelle mondiale en 2025 que n'importe quelle autre entreprise. Au cours du seul quatrième trimestre, plus de 1,2 gigawatt de puissance a été ajouté. Une telle expansion rend difficile le respect des engagements écologiques de l'entreprise, car les nouveaux sites requièrent des quantités massives d'énergie.

Équilibre écologique et perspectives d'avenir

Fait intéressant, les deux entreprises ont inclus plusieurs pages dans leurs rapports sur les bénéfices potentiels de l'AI pour l'environnement. Elles soulignent que l'AI peut aider à lutter contre le changement climatique, mais les chiffres actuels montrent pour l'instant le contraire. Selon les experts, les géants technologiques devront revoir sérieusement leurs modèles économiques.

Cette tendance est également cruciale pour les pays en développement comme l'Ouzbékistan. L'augmentation de l'empreinte écologique des entreprises technologiques mondiales affecte le climat mondial. Parallèlement, cela signifie qu'il est nécessaire de se concentrer sur l'efficacité énergétique lors de la numérisation et de l'implémentation des technologies d'AI dans notre pays. À l'avenir, les facteurs suivants devraient jouer un rôle décisif :

Le passage complet des centres de données aux énergies vertes ;

L'amélioration de l'efficacité énergétique des GPU et autres composants matériels ;

L'investissement dans les technologies de capture du dioxyde de carbone ;

La réduction de la puissance de calcul via l'optimisation des algorithmes d'AI.

En conclusion, la course à l'intelligence artificielle n'est pas seulement une lutte d'algorithmes et de vitesse, mais aussi un test majeur pour les ressources de notre planète. Les problèmes rencontrés par des leaders comme Google et Amazon servent d'avertissement sérieux pour l'ensemble du monde technologique.