Les « signes vitaux » de la Terre se dégradent : les scientifiques alertent sur une catastrophe climatique

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Oregon State University montre que les « signes vitaux » de la planète Terre se détériorent à un rythme alarmant. En raison de l'insuffisance des mesures prises à l'échelle mondiale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la stabilité climatique est compromise. Selon les experts, le maintien du modèle économique actuel entraînera une augmentation accrue des phénomènes naturels extrêmes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les auteurs de l'étude soulignent que, bien que le changement climatique provoqué par l'homme ne représente qu'une courte période dans l'histoire de la Terre, ses conséquences sont beaucoup plus durables et systémiques que ce que la société imaginait. Bien que le concept d'« effet de serre » ait été formulé dès le début du XIXe siècle, ce n'est qu'à partir des années 1980 que la hausse record des températures mondiales et la fonte des glaciers ont placé la question climatique au centre des préoccupations.

Phénomènes extrêmes et chaleur record

Selon les informations d'ixbt.com, depuis 2019, les catastrophes naturelles et les anomalies climatiques ont considérablement augmenté à l'échelle mondiale. Les inondations à grande échelle, les incendies de forêt, les vagues de chaleur anormales et les tempêtes violentes en sont des exemples. Au cours des deux dernières années, la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère a atteint le niveau le plus élevé jamais enregistré.

Les scientifiques portent une attention particulière à l'état de la forêt tropicale amazonienne et des récifs coralliens en tant qu'indicateurs clés de la santé planétaire. Actuellement, la déforestation rapide se poursuit en Amazonie, tandis que l'acidification des eaux océaniques entraîne le déclin des écosystèmes coralliens. Ces processus portent un coup non seulement à l'équilibre écologique régional, mais aussi mondial.

La nécessité de changements structurels

Selon Philip Duffy, co-auteur de l'étude, si la décarbonation de l'économie et les investissements à grande échelle dans les solutions climatiques ne sont pas accélérés, le « point de non-retour » se rapprochera pour un certain nombre d'écosystèmes. Même les restrictions mondiales imposées pendant la pandémie de COVID-19 n'ont pas permis de réduire durablement la concentration de gaz à effet de serre, prouvant la profondeur et le caractère systémique du problème.

Pour redresser la situation, les scientifiques proposent de mettre en œuvre les mesures suivantes :

Abandonner rapidement les combustibles fossiles ;

Introduire des mesures strictes pour réguler les émissions de carbone ;

Financer des projets axés sur la restauration des écosystèmes naturels ;

Moderniser radicalement les infrastructures énergétiques et industrielles.