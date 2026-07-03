Anthropic pourrait développer ses propres puces d'IA avec Samsung

Anthropic, l'une des startups leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle (AI), franchit une étape cruciale vers son indépendance matérielle. Selon The Information, l'entreprise est actuellement en négociations avec le géant technologique sud-coréen Samsung pour coproduire une nouvelle génération de puces. Cette initiative stratégique vise à résoudre le problème de la pénurie de puces dans le secteur et à réduire la dépendance vis-à-vis des grands fournisseurs comme NVIDIA. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Pour l'instant, Anthropic n'a pas encore pris de décision finale concernant les spécifications techniques du nouveau processeur, son déploiement sur les serveurs ou les tâches de calcul spécifiques qu'il effectuera. Néanmoins, l'établissement de contacts avec Samsung témoigne de la volonté sérieuse de l'entreprise de créer son propre écosystème technologique. Les représentants d'Anthropic ont précisé à TechCrunch qu'une base matérielle diversifiée, incluant des puces de Google, Amazon et NVIDIA, resterait une priorité pour l'entreprise.

Concurrence et conjoncture du marché

Cette initiative d'Anthropic pourrait être une réponse aux récents projets lancés par son principal concurrent, OpenAI. Pour rappel, la semaine dernière, OpenAI a annoncé le développement de sa propre puce nommée "Jalapeño" en collaboration avec Broadcom. Cette puce devrait surpasser ses concurrents en termes d'efficacité énergétique. Par conséquent, Anthropic cherche également ses propres solutions pour ne pas être distancée dans la course.

Actuellement, NVIDIA est le leader absolu de l'industrie des puces, mais de nombreuses entreprises d'AI s'efforcent de créer du matériel unique pour leurs tâches de calcul spécifiques. Google et Amazon proposent déjà des puces TPU (Tensor Processing Unit) spécialement conçues dans le cadre de leurs services cloud. Anthropic souhaite renforcer sa position en collaborant avec Samsung dans cette direction.

Le rôle de Samsung

Samsung n'est pas seulement un fabricant sur le marché des puces AI, mais un partenaire stratégique majeur. L'entreprise fournit déjà des puces pour NVIDIA et utilise simultanément les logiciels de NVIDIA dans ses processus de production. Selon les informations, les deux entreprises travaillent sur la construction d'une usine de puces d'intelligence artificielle en Corée du Sud. De plus, Samsung a également mené des négociations avec Google pour la production de puces.

Pour les utilisateurs ouztbeks et le secteur IT local, de telles nouvelles marquent une nouvelle étape de la course technologique mondiale. La vitesse et l'efficacité des modèles d'intelligence artificielle (comme Claude) dépendent directement de ces puces. Si la collaboration entre Anthropic et Samsung aboutit, cela pourrait conduire à une réduction des coûts et à une démocratisation accrue des services d'AI à l'avenir.

En conclusion, le projet d'Anthropic de créer ses propres puces est non seulement une nécessité technique, mais aussi un pas vers l'indépendance stratégique. Travailler avec un partenaire expérimenté comme Samsung aidera l'entreprise à trouver sa place sur un marché dominé par NVIDIA. Bien que les délais précis et les détails techniques du projet n'aient pas encore été divulgués, ce partenariat devrait transformer radicalement l'infrastructure de l'AI dans les années à venir.