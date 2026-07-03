Le Navbahor bat le Başakşehir 4-2 en Turquie

Le club du Navbahor de Namangan, actuellement en stage de préparation estivale en Turquie, a remporté une large victoire lors de son prochain match amical.

Les Namanganais ont battu l'équipe d'Istanbul Başakşehir 4-2 dans un match spectaculaire marqué par six buts.

Doublés pour Norchayev et Jiyanov

Husayn Norchayev et Ruslan Jiyanov ont été les principaux acteurs de la victoire du Navbahor.

Les deux footballeurs ont inscrit deux buts chacun, réalisant ainsi un doublé.

Ainsi, l'équipe de Namangan a conclu son deuxième match amical en Turquie sur un résultat convaincant.

Les joueurs ouzbeks n'ont pas joué

Pour rappel, Eldor Shomurodov et Abbos Fayzullayev, membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, évoluent au Başakşehir.

Cependant, les deux joueurs ayant participé à la Coupe du monde se trouvant actuellement en Ouzbékistan, ils n'ont pas pris part à cette rencontre.

La victoire du Navbahor face à l'un des clubs renommés de Turquie a boosté le moral des supporters de l'équipe avant le début de la nouvelle saison.