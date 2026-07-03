Une planète potentiellement habitable découverte très proche de la Terre

Un groupe d'astronomes internationaux explorant l'univers a réévalué les caractéristiques de l'exoplanète GJ 3378b, située à proximité de la Terre. Les nouvelles données indiquent que ce corps céleste se trouve dans la « zone habitable » de son étoile, rendant théoriquement possible l'existence de la vie. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La planète GJ 3378b se trouve à environ 25 années-lumière de nous, ce qui est considéré comme une distance très courte à l'échelle cosmique. Précédemment, lors de sa découverte en 2024, sa masse était estimée à 5,3 fois celle de la Terre. Avec un tel indicateur, elle avait été classée comme un « mini-Neptune » doté d'une enveloppe gazeuse dense.

Cependant, selon Ixbt.com, des analyses répétées ont montré que la masse de la planète n'est en réalité que 2,3 fois celle de la Terre. Cela augmente considérablement la probabilité que GJ 3378b ne soit pas un géant gazeux, mais une « Super-Terre » rocheuse. Ce type de planètes est considéré comme l'objet le plus favorable à l'émergence de la vie.

Orbite et bilan énergétique

Les chercheurs ont également précisé la période de révolution de la planète autour de son étoile. Alors que les calculs précédents estimaient l'année à 25 jours, les nouvelles données indiquent que la planète boucle son orbite autour de son soleil en 21 jours. Malgré cette courte distance, elle n'est pas excessivement chaude.

Cela s'explique par le fait que GJ 3378b orbite autour d'une naine rouge froide. La planète reçoit environ 90 % de l'énergie que la Terre reçoit du Soleil. Si la planète possède une atmosphère suffisamment dense, l'eau pourrait rester à l'état liquide à sa surface, ce qui est un facteur clé pour la vie biologique.

Pour l'instant, la présence ou l'absence d'une atmosphère reste le plus grand mystère. Les naines rouges sont connues pour leurs puissantes éruptions et leurs vents stellaires. Une telle activité peut éroder la couche protectrice des planètes proches au fil des ans.

Recherches futures et attentes

Les scientifiques soulignent que GJ 3378b est actuellement l'un des candidats les plus prometteurs proches du système solaire. Cependant, les technologies actuelles ne suffisent pas pour percer tous ses secrets. Des réponses précises sont attendues après les années 2040.

En particulier, le télescope spatial Habitable Worlds Observatory, planifié par la NASA, sera lancé précisément dans ce but. Cet observatoire analysera l'atmosphère des exoplanètes proches et recherchera des biosignatures — des signes indiquant la présence de vie.

Cette nouvelle est également d'une grande importance pour les astronomes amateurs et les passionnés de science en Ouzbékistan. La découverte de lieux potentiellement habitables dans les parties proches de l'univers pourrait radicalement changer la perception de la place de l'humanité dans le cosmos.