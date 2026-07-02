Espagne vs Autriche en play-off, suivi en direct

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Espagne vs Autriche en play-off, suivi en direct

L'Espagne et l'Autriche s'affrontent en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Le match se déroulera au stade d'Inglewood à Los Angeles, le 3 juillet au soir, à 00h00 (heure d'Ouzbékistan).

Nous suivrons en direct sur notre site les buts, les occasions dangereuses, les tirs, les décisions arbitrales, les cartons et les changements de joueurs.

L'Espagne débute la rencontre avec un schéma en 4-1-2-3.

Composition de l'Espagne :

• Gardien : Unai Simon
• Défenseurs : Pedro Porro, Pau Cubarsí, Émery Laporte, Marc Cucurella
• Milieux : Rodri, Dani Olmo, Pedri
• Attaquants : Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena

L'Autriche, quant à elle, évolue dans un système en 4-2-3-1.

Composition de l'Autriche :

• Gardien : Alexander Schlager
• Défenseurs : Konrad Laimer, David Alaba, Kevin Danso, Stefan Posch
• Milieux : Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Patrick Wimmer, Romano Schmid
• Attaquant : Michael Gregoritsch

La page sera mise à jour régulièrement dès le début du match. Suivez toutes les actions importantes avec nous.

Commentaire en direct

En directEN DIRECT
29'
Dani Olmo (Espagne) a éliminé plusieurs défenseurs, mais l'adversaire a réussi à dégager le ballon. Le ballon est sorti et l'Espagne obtient un corner.
27'
Pedro Porro (Espagne) a effectué un centre puissant, mais sans danger.
24'
L'arbitre siffle, les joueurs se reposent et récupèrent.
22'
Mikel Oyarzabal (Espagne) a fait tout son possible pour atteindre le ballon dans la surface de réparation, mais n'y est pas parvenu.
19'
Pedro Porro (Espagne) a centré dans la surface, mais Alexander Schlager est sorti de son but pour capter le ballon.
18'
Marcel Sabitzer (Autriche) a adressé un centre précis à Michael Gregoritsch, mais ce dernier n'a pas pu l'atteindre. Le ballon est sorti, six mètres pour l'Espagne.
16'
Paul Wanner (Autriche) a commis une faute en essayant de s'échapper de son adversaire, et l'arbitre a sifflé l'infraction.
15'
Glenn Nyberg n'a pas pu ignorer l'intervention brutale de David Alaba (Autriche) et a sifflé la faute.
12'
Alex Baena (Espagne) a tiré le corner. Il a centré dans la surface, mais le ballon a frappé la tête d'un adversaire et le danger a été écarté.
12'
L'un des défenseurs est intervenu à la dernière seconde, bloquant brillamment la passe d'Alex Baena (Espagne). Le ballon est sorti. L'Espagne obtiendra un corner.
11'
Lamine Yamal (Espagne) a tenté de progresser individuellement, mais l'adversaire l'a stoppé, empêchant tout danger.
11'
Kevin Danso (Autriche) a fait tomber son adversaire. Glenn Nyberg l'a clairement vu et a sifflé la faute. L'Espagne obtient un coup franc.
9'
Aymeric Laporte (Espagne) s'est élevé magnifiquement sur corner, mais le ballon est passé au-dessus de sa tête et largement au-dessus du cadre. Sortie de but pour l'Autriche.
8'
L'Espagne a obtenu un nouveau corner.
8'
Marc Cucurella (Espagne) a tenté de dribbler son adversaire, mais le ballon a été dégagé. L'Espagne obtient un corner.
7'
Dani Olmo (Espagne) a tiré de l'extérieur de la surface de réparation, mais sa tentative a été contrée.
6'
Alex Baena (Espagne) a tiré un corner court.
5'
Lamine Yamal (Espagne) a centré dans la surface, mais la tentative a été contrée et le ballon est sorti. Corner pour l'Espagne.
4'
Romano Schmid (Autriche) a tenté de transmettre le ballon à un coéquipier depuis l'extérieur de la surface de réparation, mais la défense adverse a réagi rapidement pour stopper l'attaque.
4'
Romano Schmid (Autriche) a tenté une passe à un coéquipier depuis l'extérieur de la surface de réparation, mais la défense adverse a réagi rapidement pour stopper l'attaque.
2'
Lamine Yamal (Espagne) a dribblé plusieurs joueurs et a frappé bas depuis le milieu de terrain vers le centre du but. Le gardien a été surpris, mais a réalisé un arrêt exceptionnel pour écarter le danger.
1'
Marcel Sabitzer (Autriche) a adressé un centre dans la surface, mais les défenseurs adverses ont rapidement contré le ballon.
1'
Et le match vient de commencer !
00:02
Les joueurs sont entrés sur le terrain et le match va commencer. L'Espagne donnera le coup d'envoi.
23:50
Les compositions de départ pour ce match ont été annoncées.
23:49
Glenn Nyberg dirigera le match d'aujourd'hui.
23:47
Bienvenue dans notre suivi textuel en direct. Nous allons essayer de détailler tous les événements sur le terrain. Plus que quelques minutes avant le coup d'envoi.
EspagneAutricheLamine YamalDavid AlabaPedri
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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