Espagne vs Autriche en play-off, suivi en direct

29'
Dani Olmo (Espagne) a éliminé plusieurs défenseurs, mais l'adversaire a réussi à dégager le ballon. Le ballon est sorti et l'Espagne obtient un corner.
27'
Pedro Porro (Espagne) a effectué un centre puissant, mais sans danger.
24'
L'arbitre siffle, les joueurs se reposent et récupèrent.
22'
Mikel Oyarzabal (Espagne) a fait tout son possible pour atteindre le ballon dans la surface de réparation, mais n'y est pas parvenu.
19'
Pedro Porro (Espagne) a centré dans la surface, mais Alexander Schlager est sorti de son but pour capter le ballon.
18'
Marcel Sabitzer (Autriche) a adressé un centre précis à Michael Gregoritsch, mais ce dernier n'a pas pu l'atteindre. Le ballon est sorti, six mètres pour l'Espagne.
16'
Paul Wanner (Autriche) a commis une faute en essayant de s'échapper de son adversaire, et l'arbitre a sifflé l'infraction.
15'
Glenn Nyberg n'a pas pu ignorer l'intervention brutale de David Alaba (Autriche) et a sifflé la faute.
12'
Alex Baena (Espagne) a tiré le corner. Il a centré dans la surface, mais le ballon a frappé la tête d'un adversaire et le danger a été écarté.
12'
L'un des défenseurs est intervenu à la dernière seconde, bloquant brillamment la passe d'Alex Baena (Espagne). Le ballon est sorti. L'Espagne obtiendra un corner.
11'
Lamine Yamal (Espagne) a tenté de progresser individuellement, mais l'adversaire l'a stoppé, empêchant tout danger.
11'
Kevin Danso (Autriche) a fait tomber son adversaire. Glenn Nyberg l'a clairement vu et a sifflé la faute. L'Espagne obtient un coup franc.
9'
Aymeric Laporte (Espagne) s'est élevé magnifiquement sur corner, mais le ballon est passé au-dessus de sa tête et largement au-dessus du cadre. Sortie de but pour l'Autriche.
8'
L'Espagne a obtenu un nouveau corner.
8'
Marc Cucurella (Espagne) a tenté de dribbler son adversaire, mais le ballon a été dégagé. L'Espagne obtient un corner.
7'
Dani Olmo (Espagne) a tiré de l'extérieur de la surface de réparation, mais sa tentative a été contrée.
6'
Alex Baena (Espagne) a tiré un corner court.
5'
Lamine Yamal (Espagne) a centré dans la surface, mais la tentative a été contrée et le ballon est sorti. Corner pour l'Espagne.
4'
Romano Schmid (Autriche) a tenté de transmettre le ballon à un coéquipier depuis l'extérieur de la surface de réparation, mais la défense adverse a réagi rapidement pour stopper l'attaque.
4'
Romano Schmid (Autriche) a tenté une passe à un coéquipier depuis l'extérieur de la surface de réparation, mais la défense adverse a réagi rapidement pour stopper l'attaque.
2'
Lamine Yamal (Espagne) a dribblé plusieurs joueurs et a frappé bas depuis le milieu de terrain vers le centre du but. Le gardien a été surpris, mais a réalisé un arrêt exceptionnel pour écarter le danger.
1'
Marcel Sabitzer (Autriche) a adressé un centre dans la surface, mais les défenseurs adverses ont rapidement contré le ballon.
1'⏱
Et le match vient de commencer !
00:02
Les joueurs sont entrés sur le terrain et le match va commencer. L'Espagne donnera le coup d'envoi.
23:50
Les compositions de départ pour ce match ont été annoncées.
23:49
Glenn Nyberg dirigera le match d'aujourd'hui.
23:47
Bienvenue dans notre suivi textuel en direct. Nous allons essayer de détailler tous les événements sur le terrain. Plus que quelques minutes avant le coup d'envoi.
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