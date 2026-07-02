Espagne vs Autriche en play-off, suivi en direct

L'Espagne et l'Autriche s'affrontent en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Le match se déroulera au stade d'Inglewood à Los Angeles, le 3 juillet au soir, à 00h00 (heure d'Ouzbékistan).

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L'Espagne débute la rencontre avec un schéma en 4-1-2-3.

Composition de l'Espagne :

• Gardien : Unai Simon

• Défenseurs : Pedro Porro, Pau Cubarsí, Émery Laporte, Marc Cucurella

• Milieux : Rodri, Dani Olmo, Pedri

• Attaquants : Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena

L'Autriche, quant à elle, évolue dans un système en 4-2-3-1.

Composition de l'Autriche :

• Gardien : Alexander Schlager

• Défenseurs : Konrad Laimer, David Alaba, Kevin Danso, Stefan Posch

• Milieux : Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Patrick Wimmer, Romano Schmid

• Attaquant : Michael Gregoritsch

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