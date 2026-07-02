Intel étend les capacités de ses iGPU : les puces Panther Lake peuvent allouer la quasi-totalité de la RAM

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Intel étend les capacités de ses iGPU : les puces Panther Lake peuvent allouer la quasi-totalité de la RAM

Intel a introduit une mise à jour révolutionnaire pour les cœurs graphiques intégrés (iGPU) Intel Arc de ses processeurs Panther Lake de nouvelle génération. Désormais, ces systèmes graphiques peuvent utiliser la quasi-totalité de la mémoire vive (RAM) de l'ordinateur en cas de besoin. Cette avancée technologique devrait ouvrir une nouvelle ère pour les performances graphiques des ordinateurs portables et des systèmes compacts. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La dernière mise à jour des pilotes publiée par l'entreprise a radicalement modifié les algorithmes de répartition des ressources système. Selon ixbt.com, grâce aux nouveaux paramètres, le processeur graphique intégré peut réserver jusqu'à 93 % de la RAM système pour ses besoins. Il s'agit d'un chiffre inédit, car la quantité de mémoire allouée à l'iGPU était auparavant strictement limitée.

Une nouvelle approche de la répartition des ressources

Les experts d'Intel ont illustré cette capacité avec l'exemple d'un système doté de 64 GB de RAM. Dans cette configuration, le cœur graphique Intel Arc peut s'approprier jusqu'à 59,5 GB de mémoire. Bien que les ordinateurs portables équipés de 128 GB de RAM soient rares sur le marché, les modèles avec 64 GB sont nombreux, et c'est pour eux que cette innovation est particulièrement importante.

Il convient de noter que les jeux vidéo classiques ne nécessitent pas une telle quantité de mémoire vidéo. Les jeux modernes se limitent généralement à 8-16 GB de VRAM. Cependant, mettre une grande partie de la RAM à la disposition de l'iGPU peut s'avérer utile pour d'autres tâches professionnelles.

Importance pratique et limites

L'objectif principal de cette mise à jour est de faciliter les processus tels que les calculs complexes, le traitement de grands volumes de données et l'entraînement de modèles d'AI en local. Bien que le cœur graphique ne soit pas intrinsèquement très puissant, l'accès à une grande capacité de mémoire étend considérablement ses fonctionnalités.

Compte tenu de la popularité des ordinateurs portables basés sur des processeurs Intel, cette technologie sera certainement intéressante pour les développeurs et les designers. En particulier, les ultrabooks dépourvus de carte graphique dédiée puissante, mais dotés d'une grande quantité de RAM, seront désormais capables d'exécuter des tâches plus lourdes.

Néanmoins, il est conseillé aux utilisateurs de rester prudents. Si le cœur graphique occupe 93 % de la mémoire système, la vitesse globale de l'ordinateur peut diminuer en raison d'un manque de ressources pour le système d'exploitation et d'autres applications. Les ingénieurs d'Intel recommandent d'activer cette fonction uniquement pour des besoins professionnels spécifiques.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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