Combien coûtent les véhicules électriques Subaru à l’entreprise

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Combien coûtent les véhicules électriques Subaru à l’entreprise

Subaru a réussi à développer ses ventes de véhicules électriques sur le marché américain, mais ce succès porte gravement atteinte aux résultats financiers du constructeur. Selon ixbt.com, pour attirer les acheteurs et soutenir la demande, l’entreprise est contrainte d’accorder des remises de plusieurs milliers de dollars et des primes incitatives sur chaque crossover électrique. À ce sujet, Ixbt.com en informe.

De janvier à juillet de cette année, Subaru a vendu au total 11 638 véhicules électriques aux États-Unis. Aujourd’hui, la gamme électrifiée de la marque comprend trois crossovers : la Solterra mise à jour, le nouvel Uncharted et le Trailseeker, aux dimensions plus généreuses. Si les résultats globaux ont progressé par rapport à la même période de l’an dernier grâce aux nouveaux modèles, leur répartition sur leurs marchés respectifs reste contrastée.

Dynamique des ventes et politique tarifaire

Selon les statistiques, les ventes de la Solterra ont diminué de 34 % par rapport à la même période de l’année dernière, pour atteindre 5 275 unités. Toutefois, les nouveaux modèles Uncharted (2 850 unités) et Trailseeker (3 513 unités) ont compensé cette baisse. Malgré cela, maintenir ce volume de ventes coûte extrêmement cher à l’entreprise.

Les dépenses moyennes de marketing et d’incitation de l’entreprise aux États-Unis ont augmenté de 40 %, atteignant 2 698 dollars par véhicule vendu. À titre de comparaison, cette hausse n’a été que de 4,4 % pour l’ensemble du marché automobile américain. La promotion des véhicules électriques dépasse ce niveau de plusieurs fois.

Pertes financières et leurs causes

Concrètement, une dépense moyenne de 9 650 dollars est engagée pour chaque Solterra vendue, contre 9 155 dollars pour l’Uncharted et 8 982 dollars pour le Trailseeker au titre des mesures « incitatives ». En comparaison, les dépenses liées à une Subaru Outback traditionnelle à moteur essence s’élèvent à environ 3 036 dollars. Ainsi, livrer un véhicule électrique à l’acheteur coûte trois fois plus cher à l’entreprise qu’un modèle à essence.

Ces coûts élevés se sont clairement reflétés dans les comptes financiers de Subaru Corporation. Au premier trimestre fiscal, couvrant la période d’avril à juin, l’augmentation des dépenses destinées à stimuler les ventes a réduit le bénéfice d’exploitation de l’entreprise de 24,9 milliards de yens (environ 155 millions de dollars).

En conséquence, le bénéfice d’exploitation trimestriel de Subaru a chuté de 44 %, à 42,6 milliards de yens (environ 270 millions de dollars). Selon les experts, les subventions et le soutien accordés aux véhicules électriques sont devenus l’un des principaux facteurs de la dégradation des résultats financiers.

Il convient également de souligner qu’actuellement, Subaru n’est pas la seule entreprise à rencontrer de telles difficultés sur le marché américain : d’autres grandes marques japonaises y sont aussi confrontées. Mazda, notamment, éprouve des difficultés à vendre ses modèles CX-70 et CX-90, équipés de groupes motopropulseurs hybrides et positionnés comme des modèles phares.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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