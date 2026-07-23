IBM au bord de la crise financière : Le choc inattendu du boom de l'IA

IBM, l'un des géants technologiques les plus anciens et les plus prestigieux au monde, a publié un rapport financier inattendu et douloureux pour le trimestre en cours. Les revenus de l'entreprise ont été nettement inférieurs aux prévisions des analystes de Wall Street, entraînant une chute de 25 % du cours de l'action en une seule journée. Il s'agit de la plus forte baisse quotidienne de l'histoire d'IBM. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le PDG Arvind Krishna et le conseil d'administration, conscients de la gravité de la situation, ont dû avertir les investisseurs à l'avance. Selon les chiffres annoncés, bien qu'IBM ait réalisé un chiffre d'affaires de 17,2 milliards de dollars et un bénéfice net de 2,2 milliards de dollars au cours du trimestre, les indicateurs clés ont été bien pires que ce que les investisseurs attendaient. La baisse dans la division « infrastructure » de l'entreprise a particulièrement surpris tout le monde.

Les raisons de la crise dans le secteur des mainframes

Le secteur des mainframes (serveurs haute performance), pilier de la stabilité financière d'IBM, a chuté de 42 %. C'est un signal très dangereux pour l'entreprise, car comme l'a expliqué le directeur financier Jim Kavanaugh, pour chaque dollar de matériel mainframe vendu, l'entreprise génère 3 dollars supplémentaires via les logiciels. La baisse des ventes de mainframes a un impact négatif sur l'ensemble de la chaîne de revenus.

La direction de l'entreprise affirme que cette baisse est un phénomène temporaire. Il s'avère que des dizaines de grands clients qui prévoyaient d'acheter de nouveaux systèmes au cours du trimestre ont annulé leurs transactions à la dernière minute. Bien que le nombre de clients puisse sembler faible, étant donné que chaque système mainframe coûte des millions de dollars et implique des contrats de maintenance à long terme, ces pertes ont créé un trou béant dans le budget de l'entreprise.

Intelligence Artificielle : À la fois salut et danger

Il est intéressant de noter que le boom de l'intelligence artificielle (AI), qui a maintenu les actions d'IBM à un niveau élevé ces dernières années, frappe désormais son activité traditionnelle. Selon Arvind Krishna, les clients revoient leurs budgets. Au lieu d'acheter de nouveaux mainframes, ils redirigent leurs fonds vers d'autres types de matériel nécessaires aux centres de données AI.

En raison de l'augmentation de 15 % à 30 % du prix des équipements pour centres de données et du matériel informatique, les entreprises sont confrontées à un choix. De nombreuses entreprises préfèrent investir dans les ressources nécessaires au déploiement de modèles d'intelligence artificielle modernes plutôt que de mettre à niveau des mainframes certes obsolètes, mais fonctionnant de manière fiable.

Selon ixbt.com, la direction d'IBM a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la fin de l'année. Cela signifie que les complications de ce trimestre décevant se feront sentir tout au long de l'année. Néanmoins, l'entreprise rejette les rumeurs selon lesquelles l'ère des mainframes touche à sa fin et exprime sa confiance dans une stabilisation rapide de la situation.