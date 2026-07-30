Hongqi présente une batterie ultra-rapide record pour ses voitures électriques

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Hongqi présente une batterie ultra-rapide record pour ses voitures électriques

Une innovation majeure qui pourrait bouleverser le marché des véhicules électriques a été annoncée. La célèbre marque chinoise Hongqi a présenté une batterie de nouvelle génération qui rapproche le processus de recharge des voitures électriques de la réalité des stations-service traditionnelles. Selon ixbt.com, cette batterie innovante est capable de se charger de 10 % à 70 % en seulement 3 minutes et 41 secondes. Cette performance devrait redéfinir l'ensemble des standards de l'industrie à l'avenir. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, l'un des principaux problèmes rencontrés par les propriétaires de véhicules électriques est la longue durée du processus de recharge. Si la nouvelle technologie présentée par Hongqi passe les tests avec succès, elle a le potentiel de surpasser les avancées majeures actuelles. Selon le constructeur automobile chinois, il suffit de huit seulement minutes pour charger cette batterie jusqu'à 97 %. Bien que de tels résultats n'aient pour l'instant été enregistrés que dans des conditions de laboratoire, l'entreprise n'a pas encore divulgué de calendrier pour la production de masse.

Nouvelle composition chimique et solutions innovantes

Cette technologie de recharge ultra-rapide a été développée grâce aux efforts conjoints de Hongqi et de China Automotive New Energy Battery Technology (CNET). Les spécialistes ont réussi à développer une composition chimique entièrement nouvelle pour les cellules. En particulier, les ingénieurs ont utilisé un électrolyte amélioré à résistance réduite ainsi qu'une anode dotée d'un revêtement en carbone composite.

Les fabricants expliquent que cette approche a permis de réduire la résistance interne des cellules d'environ 15 %. C'est précisément cette baisse de résistance interne qui garantit une transmission rapide de l'énergie à la batterie sans pertes, ainsi qu'un fonctionnement stable même sous des courants élevés.

Une solution sûre au problème de la surchauffe

Il est bien connu que l'un des inconvénients les plus graves des systèmes de recharge ultra-rapide est la surchauffe excessive de la batterie. Pour prévenir ce risque, les ingénieurs de Hongqi ont développé un système spécial de refroidissement liquide adaptatif. Ce système surveille la température de la batterie en temps réel, gère automatiquement la puissance de charge et maintient un régime thermique sécurisé.

Lors des tests en laboratoire, il a été noté qu'à une température ambiante de 25 degrés, la différence de température entre les cellules individuelles ne dépassait pas 3 degrés. Cela démontre que le système est extrêmement stable et sûr.

Concurrence sur le marché et perspectives

Aujourd'hui, dans ce domaine, les performances de BYD font partie des meilleures. En particulier, la deuxième génération de batterie BYD Blade utilisée dans les voitures électriques modernes se charge d'environ 10 % à 70 % en près de cinq minutes lorsqu'elle est connectée à des stations de recharge ultra-puissantes.

La nouvelle invention présentée par Hongqi améliore encore cette performance, la réduisant à moins de quatre minutes. Si cette technologie est intégrée dans des voitures électriques de série dans un avenir proche, elle transformera à coup sûr la culture d'utilisation de ces véhicules.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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