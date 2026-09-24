La compétition prestigieuse et acharnée attendue avec impatience par les fans de football du Moyen-Orient : la Coupe des nations du Golfe (Gulf Cup) Arabie saoudite a officiellement débuté sur ses terrains. Les matchs de la 1ère journée du groupe « A », disputés le 23 septembre, ont été marqués par des confrontations intenses, un but contre son camp inattendu et des événements d'une importance particulière pour les fans du football ouzbek. L'hôte de la compétition, Arabie saoudite a remporté une victoire 1-0 contre le Koweït lors d'un match extrêmement difficile et tendu, grâce à un but contre son camp du Koweïtien Al Haqan à la 73e minute, prenant ainsi la tête du groupe.

Dans le deuxième match clé du groupe, les équipes nationales d'Irak et d'Oman ont fait match nul 1-1. Le but de Qasim à la 6e minute a été égalisé par Al Rawahi à la 67e minute. L'aspect le plus remarquable de cette rencontre est que les légionnaires du club de Tachkent « Pakhtakor », le défenseur central Zaid Tahseen et l'attaquant vedette Ayman Hussein, étaient titulaires avec l'équipe nationale d'Irak ; de plus, c'est Ayman Hussein qui a délivré une superbe passe décisive pour l'unique but de son équipe. Pour information, le groupe « B » de ce tournoi majeur, composé de deux groupes, comprend les EAU, le Qatar, le Yémen et le champion en titre, Bahreïn.

Alors, l'Arabie saoudite pourra-t-elle remporter le titre à domicile, l'Irak, mené par les stars de « Pakhtakor », est-il capable de récupérer la coupe, et Bahreïn pourra-t-il défendre son titre ?

« Drame de l'autogoal, passe décisive d'Ayman et champion en titre » : 5 points clés de la 1ère journée

Faits et résultats les plus importants des matchs d'ouverture de la Coupe du Golfe :

Victoire minimale des hôtes : L'Arabie saoudite a battu le Koweït 1-0 ; Al Haqan a marqué contre son camp à la 73e minute ;

Les stars de « Pakhtakor » titulaires : Zaid Tahseen et Ayman Hussein ont débuté le match pour l'Irak, formant le noyau dur de l'équipe ;

La passe décisive d'Ayman Hussein : L'attaquant du club de Tachkent a délivré une passe décisive sur le but de Qasim à la 6e minute, devenant l'un des héros du match ;

Match nul entre l'Irak et Oman : Dans un match intense, le représentant d'Oman, Al Rawahi, a égalisé à la 67e minute, partageant les points (1-1) ;

Groupe « B » et le champion en titre Bahreïn : Le vainqueur actuel de la compétition est Bahreïn ; ils affronteront les EAU, le Qatar et le Yémen dans le groupe « B ».

Coupe du Golfe 2026 : Statistiques de la 1ère journée du groupe « A » et comparaison des effectifs

Protocole complet des matchs d'ouverture et configuration des groupes :

Match et groupe Score et résultat enregistré Buteurs et déroulement des événements Position au classement Arabie saoudite — Koweït 1 : 0 Al Haqan (73, c.s.c.) — La défense du Koweït a failli de manière inattendue Arabie saoudite — 3 points (Leader) Irak — Oman 1 : 1 Qasim (6) — Passeur : Ayman Hussein (« Pakhtakor ») Al Rawahi (67) Irak — 1 point, Oman — 1 point Koweït 0 point Un but contre son camp coûteux Outsider du groupe « A » Équipes du groupe « B » — EAU, Qatar, Bahreïn (champion en titre), Yémen Matchs de ce groupe à venir

Expertise et analyse footballistique : Pourquoi la Coupe du Golfe intéresse-t-elle aussi les fans ouzbeks ?

Conclusions des commentateurs sportifs et analystes du football asiatique :

Le visage de « Pakhtakor » et de la Superligue d'Ouzbékistan : La titularisation de Zaid Tahseen et Ayman Hussein avec l'équipe nationale d'Irak et leur contribution aux buts témoignent du haut niveau international des légionnaires venus dans le championnat ouzbek ; la grande forme physique d'Ayman est également une garantie importante pour les matchs des « Lions » au niveau national et continental ;

Début difficile et pragmatisme de l'Arabie saoudite : L'hôte, l'Arabie saoudite, n'a pu battre le Koweït que grâce à un but contre son camp ; cela montre que l'équipe a encore des problèmes en attaque, mais prendre 3 points facilite stratégiquement le chemin vers les play-offs ;

Le « groupe de la mort » dans le groupe « B » : Les confrontations entre le champion en titre Bahreïn, le géant asiatique le Qatar, ainsi que les puissants EAU, élèveront le niveau des demi-finales de la Coupe du Golfe au maximum ;

Les chances de l'Irak dans le tournoi : Bien qu'un match nul ait été enregistré lors de la première journée, l'Irak reste l'un des principaux prétendants au titre grâce à son potentiel offensif et sa supériorité physique ; leur match contre l'Arabie saoudite au prochain tour décidera du sort du groupe.

La Coupe du Golfe en Arabie saoudite a lancé des intrigues intenses dès la première journée et il ne fait aucun doute que les prochains matchs seront encore plus brûlants.

Selon vous, quelle équipe nationale remportera le trophée lors de cette Coupe du Golfe en Arabie saoudite ? L'attaquant de « Pakhtakor », Ayman Hussein, pourra-t-il devenir le meilleur buteur du tournoi ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et partagez cette analyse intéressante du football asiatique avec tous les passionnés de football !