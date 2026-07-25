Des ingénieurs de Volkswagen accusés de profits illégaux suite au partenariat avec Rivian

·34·Technologie
Des ingénieurs de Volkswagen accusés de profits illégaux suite au partenariat avec Rivian

Le ministère de la Justice des États-Unis a inculpé deux ingénieurs travaillant pour le groupe allemand Volkswagen pour fraude sur les valeurs mobilières. Les spécialistes Michael Stamp et Marcus Plank sont soupçonnés d'avoir utilisé à des fins personnelles des informations confidentielles concernant le partenariat stratégique du géant automobile avec la société Rivian. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon l'acte d'accusation publié par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, les ingénieurs ont réalisé plus de 300 000 dollars de profits illégaux grâce à ce système de délit d'initié. Cette affaire a attiré l'attention du public car elle est intervenue à la veille de l'un des plus grands accords de l'industrie automobile mondiale.

"Project Climb" et informations confidentielles

Selon les documents de l'enquête, Stamp et Plank ont eu vent du projet de partenariat entre Volkswagen et Rivian (nom de code interne "Project Climb") avant son annonce officielle. Ils ont utilisé ces informations pour acheter des actions et des options Rivian à bas prix. Le 25 juin 2024, après l'annonce par les parties de la création d'une coentreprise pour le développement de logiciels et d'architectures pour véhicules électriques, le cours de l'action Rivian a bondi de 23 pour cent.

Volkswagen prévoyait initialement d'investir 5 milliards de dollars dans Rivian, mais le montant de l'investissement a ensuite atteint 5,8 milliards de dollars. Actuellement, Volkswagen est devenu le plus grand actionnaire de cette startup américaine. Après la forte hausse du cours des actions, les accusés ont vendu leurs parts et réalisé un bénéfice important.

Recherches suspectes sur les moteurs de recherche

Il est intéressant de noter que les suspects étaient conscients de l'illégalité de leurs actes. Huit jours avant l'annonce de l'accord, Michael Stamp a recherché sur Internet des informations concernant "le délai de prescription pour délit d'initié". Un proche parent de Plank a également effectué des requêtes en allemand telles que "comment le délit d'initié est-il puni ?".

Le procureur américain Jay Clayton a souligné que de telles actions portent atteinte aux principes de fonctionnement juste et efficace des marchés financiers. "Le délit d'initié est un crime qui nuit aux investisseurs ordinaires et détruit la confiance dans le marché", a ajouté le procureur.

Actuellement, les deux ingénieurs résidant à San Jose ont été arrêtés. Si leur culpabilité est prouvée devant le tribunal, ils risquent jusqu'à 25 ans d'emprisonnement en vertu de la législation fédérale. Les représentants de Volkswagen et de Rivian s'abstiennent pour l'instant de tout commentaire officiel sur cette situation.

VolkswagenRivianDélit d'initiéÉtats-UnisVéhicules électriques
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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