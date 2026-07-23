Le géant automobile américain Ford prévoit d'utiliser largement les technologies Apple dans ses futurs véhicules électriques (EV). L'entreprise est devenue le premier partenaire à intégrer dans son système le nouveau kit de développement MapKit for Automotive proposé par Apple. Cette étape est un choix stratégique pour Ford, visant non seulement à améliorer ses logiciels, mais aussi à obtenir un avantage dans la course technologique face à des concurrents comme Tesla. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Apple Maps ne sera plus seulement une fonction CarPlay transférant l'écran de l'iPhone sur le moniteur de la voiture, mais deviendra un système de navigation profondément intégré à l'ordinateur de bord du véhicule électrique. Cette nouveauté fera ses débuts sur le pick-up électrique de taille moyenne de Ford, attendu pour 2027 avec un prix d'environ 30 000 dollars. Ce modèle sera construit sur la toute nouvelle plateforme universelle EV (UEV) de Ford.

Capacités technologiques et efficacité

L'intégration d'Apple Maps offre aux conducteurs une série de commodités. En plus d'afficher le trafic en temps réel, les accidents de la route et des cartes détaillées, le système calcule des itinéraires spécifiques pour les véhicules électriques. Plus important encore, le système de navigation se connecte à l'état de la batterie du véhicule et gère la fonction de préconditionnement pour amener la batterie à une température optimale avant d'atteindre la station de recharge. Cela réduit considérablement le temps de charge.

Grâce à ce partenariat, Ford souhaite également améliorer son système d'aide à la conduite BlueCruise. Basé sur les données d'Apple Maps, le BlueCruise mis à jour sera capable de conduire entièrement le véhicule sur les autoroutes, y compris la gestion autonome des voies d'entrée et de sortie. L'entreprise vise à atteindre un niveau d'autonomie permettant de « quitter la route des yeux » d'ici 2028.

Nouvelle philosophie de production

Ford abandonne ses traditions séculaires pour adopter une nouvelle approche dans la production de véhicules électriques. La nouvelle plateforme servira de base non seulement aux pick-ups, mais aussi aux berlines, crossovers et même aux fourgons commerciaux. L'utilisation de pièces moulées en aluminium (unicasting) dans le processus de production réduit le nombre de composants et accélère l'assemblage, ce qui contribue finalement à réduire le prix du véhicule électrique.

Bien que les conditions de cet accord commercial entre Apple et Ford n'aient pas été divulguées, les experts y voient la preuve de l'importance croissante des logiciels dans l'industrie automobile. Le système Apple Maps pourrait également se connecter aux technologies de maison intelligente. Par exemple, il serait possible d'ouvrir automatiquement les portes de garage et d'allumer les lumières lorsque le conducteur approche de son domicile.

Alors que l'intérêt pour les véhicules électriques augmente également sur le marché ouzbek, on s'attend à ce que le travail de marques comme Ford sur des modèles abordables et intelligents en collaboration avec Apple élargisse à l'avenir l'accès aux technologies modernes pour les consommateurs locaux.