Partenariat entre Ford et Apple : les futurs véhicules électriques seront équipés d'Apple Maps

·39·Technologie
Partenariat entre Ford et Apple : les futurs véhicules électriques seront équipés d'Apple Maps

Le géant automobile américain Ford prévoit d'utiliser largement les technologies Apple dans ses futurs véhicules électriques (EV). L'entreprise est devenue le premier partenaire à intégrer dans son système le nouveau kit de développement MapKit for Automotive proposé par Apple. Cette étape est un choix stratégique pour Ford, visant non seulement à améliorer ses logiciels, mais aussi à obtenir un avantage dans la course technologique face à des concurrents comme Tesla. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Apple Maps ne sera plus seulement une fonction CarPlay transférant l'écran de l'iPhone sur le moniteur de la voiture, mais deviendra un système de navigation profondément intégré à l'ordinateur de bord du véhicule électrique. Cette nouveauté fera ses débuts sur le pick-up électrique de taille moyenne de Ford, attendu pour 2027 avec un prix d'environ 30 000 dollars. Ce modèle sera construit sur la toute nouvelle plateforme universelle EV (UEV) de Ford.

Capacités technologiques et efficacité

L'intégration d'Apple Maps offre aux conducteurs une série de commodités. En plus d'afficher le trafic en temps réel, les accidents de la route et des cartes détaillées, le système calcule des itinéraires spécifiques pour les véhicules électriques. Plus important encore, le système de navigation se connecte à l'état de la batterie du véhicule et gère la fonction de préconditionnement pour amener la batterie à une température optimale avant d'atteindre la station de recharge. Cela réduit considérablement le temps de charge.

Grâce à ce partenariat, Ford souhaite également améliorer son système d'aide à la conduite BlueCruise. Basé sur les données d'Apple Maps, le BlueCruise mis à jour sera capable de conduire entièrement le véhicule sur les autoroutes, y compris la gestion autonome des voies d'entrée et de sortie. L'entreprise vise à atteindre un niveau d'autonomie permettant de « quitter la route des yeux » d'ici 2028.

Nouvelle philosophie de production

Ford abandonne ses traditions séculaires pour adopter une nouvelle approche dans la production de véhicules électriques. La nouvelle plateforme servira de base non seulement aux pick-ups, mais aussi aux berlines, crossovers et même aux fourgons commerciaux. L'utilisation de pièces moulées en aluminium (unicasting) dans le processus de production réduit le nombre de composants et accélère l'assemblage, ce qui contribue finalement à réduire le prix du véhicule électrique.

Bien que les conditions de cet accord commercial entre Apple et Ford n'aient pas été divulguées, les experts y voient la preuve de l'importance croissante des logiciels dans l'industrie automobile. Le système Apple Maps pourrait également se connecter aux technologies de maison intelligente. Par exemple, il serait possible d'ouvrir automatiquement les portes de garage et d'allumer les lumières lorsque le conducteur approche de son domicile.

Alors que l'intérêt pour les véhicules électriques augmente également sur le marché ouzbek, on s'attend à ce que le travail de marques comme Ford sur des modèles abordables et intelligents en collaboration avec Apple élargisse à l'avenir l'accès aux technologies modernes pour les consommateurs locaux.

FordAppleVéhicule ÉlectriqueApple MapsTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Xiaomi révolutionne la charge : présentation de la nouvelle Power Bank 5i 20000 67WXiaomi révolutionne la charge : présentation de la nouvelle Power Bank 5i 20000 67WAujourd'hui, 07:22Les restrictions de l'IA entravent le travail des experts en cybersécuritéLes restrictions de l'IA entravent le travail des experts en cybersécuritéAujourd'hui, 06:22Les startups les plus prometteuses d'Australie seront révélées : Partenariat entre TechCrunch et StripeLes startups les plus prometteuses d'Australie seront révélées : Partenariat entre TechCrunch et StripeAujourd'hui, 05:21Airbus teste l'A350-1000ULR, l'avion à plus long rayon d'action au mondeAirbus teste l'A350-1000ULR, l'avion à plus long rayon d'action au mondeAujourd'hui, 04:53Le fondateur de Mobileye, Amnon Shashua, démissionne après près de 30 ans à la tête de l'entrepriseLe fondateur de Mobileye, Amnon Shashua, démissionne après près de 30 ans à la tête de l'entrepriseAujourd'hui, 03:59La Chine crée une orbite révolutionnaire dans l'espace : Shijian-31 surveille toute la ceinture géostationnaireLa Chine crée une orbite révolutionnaire dans l'espace : Shijian-31 surveille toute la ceinture géostationnaireAujourd'hui, 02:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design