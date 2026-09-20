Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra

Les auteurs de la célèbre chaîne PhoneBuff ont présenté un nouveau test intéressant qui a suscité un grand intérêt parmi les passionnés de technologie moderne. Selon ixbt.com, lors du processus de test, les derniers fleurons — l'iPhone 18 et son principal concurrent, le Galaxy S26 Ultra — ont été lâchés sur un sol dur depuis différentes hauteurs à l'aide d'un manipulateur robotisé spécial. Ce test est important car il permet d'avoir une idée préalable de la durabilité des appareils dans la vie quotidienne. À ce sujet, Ixbt.com rapporte.

Avant le début de l'expérience, les experts ont accordé une attention particulière aux caractéristiques structurelles des deux smartphones. En particulier, Apple utilise des verres de protection spéciaux pour ses appareils, et sur cet indicateur, le nouveau fleuron surpasse presque tous ses concurrents sur le marché. Cependant, la différence de poids est notable : l'iPhone 18 Pro Max pèse 249 grammes, tandis que son principal concurrent pèse 214 grammes.

Première étape du test et résultats initiaux

Lors de la première étape du test, les deux smartphones ont été lâchés sur le dos depuis une hauteur d'un mètre. À la suite de cet impact, les deux appareils ont été endommagés. Cependant, en raison de la présence d'une seule insertion en verre sur le panneau arrière de l'iPhone, son niveau de dommage s'est avéré bien inférieur à celui de la partie arrière entièrement en verre du fleuron de Samsung. De même, lorsqu'ils ont été lâchés sous un angle depuis la même hauteur, les deux smartphones sont restés dans un état presque identique, ne subissant que de légères rayures.

Un fait intéressant a été observé lors du test de chute côté écran. Alors que l'iPhone 18 Pro Max, tombé sur la surface depuis une hauteur d'un mètre, est resté sans aucun défaut grave, l'écran du fleuron de Samsung s'est fissuré. Bien entendu, les experts ont souligné qu'il s'agissait d'un test unique dans des conditions très contrôlées et que les résultats pourraient différer dans la vie réelle.

Tests à haute altitude et conclusions finales

Une fois la hauteur portée à un mètre et demi, la situation a commencé à changer. Lorsqu'ils ont été lâchés sur le dos, les fissures sur le fleuron de Samsung ont augmenté, aggravant la situation, tandis que l'iPhone a conservé une apparence relativement meilleure. Cependant, le dernier test — une chute côté écran depuis une hauteur d'un mètre et demi — a également eu son impact sur le fleuron d'Apple.

À la suite de ce choc final, le verre du nouvel iPhone s'est également fissuré et, curieusement, ses dommages visuels se sont avérés encore plus importants que ceux de son concurrent. Néanmoins, selon les calculs finaux du test, les experts de PhoneBuff ont attribué 56 points à l'iPhone 18 Pro Max dans le classement général de durabilité, tandis que le fleuron de Samsung a obtenu 53 points.