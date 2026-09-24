«C'est notre tour !» : Lamine Yamal évoque la finale de la LDC et dévoile son « plan de revanche »

Le prodige le plus brillant du football européen, star du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, a accordé une interview exclusive au prestigieux média français L'Équipe , où il a fait des déclarations retentissantes sur les douleurs passées en Ligue des champions et ses objectifs ambitieux pour la nouvelle saison.

En particulier, le jeune attaquant a évoqué la confrontation dramatique contre l'Inter en demi-finale de l'UEFA Champions League 2025 (3-3 à l'aller, défaite 4-3 après prolongations au retour) et a exprimé sa conviction que les Italiens ne pourraient plus jamais réitérer un tel miracle : « C'est simple. Si nous avions concrétisé nos occasions lors de ce match retour contre l'Inter, nous n'aurions pas encaissé de but à la 90+3e minute. Nous étions une équipe jeune ; à 20 ans, on ne prend pas les décisions avec le même sang-froid qu'à 30 ans. Ce sont ces petits détails — l'équilibre entre chance et expérience — que nous sommes en train de perfectionner. L'Inter ne pourra plus jamais refaire ça, et cette saison sera la nôtre ! ».

Il n'a pas non plus caché que le succès de son ancien coéquipier Ousmane Dembélé avec le PSG en LDC et son impact dans la course au Ballon d'Or lui donnent une motivation supplémentaire : « Maintenant, c'est notre tour : nous voulons soulever ce trophée. Cela nous inspire tous : nous voulons être à Madrid et gagner la finale ! ».

Alors, le FC Barcelone, désormais mature et expérimenté, peut-il vraiment revenir sur le trône européen ? Yamal peut-il mener l'équipe jusqu'à la finale de Madrid, et comment se terminerait une éventuelle revanche contre l'Inter ?

« La leçon de la 90+3e, l'influence de Dembélé et l'ambition madrilène » : les 5 points clés de l'interview de Yamal

L'Équipe Les points forts de l'entretien accordé au journal :

Le phénomène « Inter » ne se reproduira plus : Yamal a qualifié la victoire des Milanais en demi-finale 2025 de concours de circonstances et de chance, affirmant que cela ne se reproduirait plus ;

Le prix payé pour la jeunesse et l'inexpérience : L'attaquant a admis ouvertement que la jeunesse de l'équipe à l'époque, et le manque de sang-froid dans la prise de décision par rapport à des joueurs de 30 ans, ont causé le but à la 90+3e minute ;

Travailler sur les petits détails : Le FC Barcelone a tiré les leçons de cette douloureuse défaite et a perfectionné l'équilibre entre chance et expérience ;

Une forte motivation venant de Dembélé et du PSG : Les succès d'Ousmane Dembélé avec le club parisien et sa candidature au Ballon d'Or servent de moteur à Lamine ;

L'objectif ultime : la finale de la LDC à Madrid : Le FC Barcelonea pour seul et unique objectif cette saison d'atteindre la finale et de remporter le trophée de la Ligue des champions.

L'évolution du FC Barcelone en LDC : erreurs de la demi-finale 2025 et ambitions actuelles

Analyse de la dynamique de croissance et des facteurs clés du club catalan :

Indicateurs et aspects 2025 : Demi-finale contre l'Inter Nouvelle saison : En route vers la finale de Madrid État de l'effectif Très jeune, sujet aux émotions Noyau expérimenté et tactiquement mûr Décision dans les moments clés Perte de concentration à la 90+3e (3-3, 3-4) Concentration et contrôle de sang-froid jusqu'à la fin Position de Lamine Yamal Jeune talent, premiers grands tests en phase finale Leader principal et star absolue de l'équipe Attitude et état d'esprit « Il nous a manqué de l'expérience et de la chance » « L'Inter ne peut pas refaire ça, c'est notre tour » Facteur de motivation externe Adaptation à la force des adversaires Championnat en réponse au succès de Dembélé et du PSG Objectif stratégique final Atteindre la phase des demi-finales Soulever le trophée de la LDC lors de la finale à Madrid

Expertise footballistique et analyse tactique : Pourquoi ces aveux de Yamal marquent-ils une nouvelle ère pour les Catalans ?

Conclusions des analystes du football européen et des commentateurs sportifs :

La culture d'apprendre de la défaite : Le fait que Yamal reconnaisse ouvertement les matchs difficiles (3-3 et 3-4) contre l'Inter sans chercher d'excuses, en disant « nous étions jeunes, nous ne pouvions pas prendre de décisions rapides », montre à quel point il a mûri ; cette défaite a servi à renforcer mentalement les Catalans ;

La force symbolique de la « finale de Madrid » : Le fait que la finale de la Ligue des champions se déroule dans la ville du rival historique, Madrid, est un honneur double et une motivation supplémentaire pour le FC Barcelone ; le fait que Yamal mentionne directement Madrid montre qu'un esprit combatif maximal règne dans le vestiaire ;

Le facteur Dembélé et le choc des ambitions : L'ascension de Dembélé à Paris et sa candidature aux trophées individuels poussent Lamine Yamal à porter son propre potentiel à un niveau encore plus élevé ; Yamal vise à devenir le joueur n°1 mondial non seulement par son talent individuel, mais en apportant un trophée à son équipe ;

La maturité tactique des Catalans : Le Barça actuel apprend à ne pas perdre le contrôle du jeu, à garder le ballon dans les dernières minutes et à maintenir l'équilibre défensif ; ces qualités seront la clé pour briser des géants pragmatiques comme l'Inter ou le PSG.

La déclaration ouverte de Lamine Yamal a fait savoir à tout le continent que le FC Barcelone n'est plus seulement une équipe de jeunes qui joue bien, mais une force puissante venue pour s'emparer du trône européen.

Selon vous, Lamine Yamal, désormais mature et expérimenté, peut-il mener le FC Barcelone à la finale de la LDC à Madrid et remporter le trophée ? L'inexpérience était-elle vraiment la seule cause de cette défaite en demi-finale contre l'Inter ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cet article sensationnel dédié au prodige du football européen avec tous les passionnés !