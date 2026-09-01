La NASA a remis en service le télescope Neil Gehrels Swift

L'agence spatiale NASA a rétabli son légendaire observatoire orbital Neil Gehrels Swift en mode d'observation scientifique. ixbt.com rapporte que l'appareil a repris ses fonctions après une pause mensuelle dans un mode spécial visant à ralentir sa descente orbitale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte que.

Il a été révélé que le 26 août de cette année, les spécialistes ont réactivé deux des trois instruments scientifiques : le télescope à rayons X XRT et le télescope ultraviolet et optique UVOT. Ces équipements avaient été désactivés en février afin de réduire la traînée aérodynamique et de prolonger la durée de vie de l'appareil en orbite.

Instruments spatiaux et échec de la mission de sauvetage

Pour l'instant, le troisième instrument, le télescope à rayons gamma BAT, reste éteint. Il avait été arrêté en avril pour économiser l'énergie et réduire davantage la résistance atmosphérique en modifiant l'orientation des panneaux solaires. Selon les plans des représentants de la NASA, cet appareil sera également pleinement opérationnel dans les semaines à venir.

À l'origine, il était prévu d'utiliser l'appareil privé LINK de la société Katalyst Space pour remonter le télescope Swift sur une orbite plus élevée. Après le lancement effectué le 3 juillet, le vaisseau spatial devait s'approcher de l'observatoire et le capturer. Cependant, la mission ne s'est pas déroulée comme prévu : deux des trois roues de réaction du système d'orientation sont tombées en panne et le système de propulsion a partiellement perdu ses fonctions. En conséquence, le 19 août, la NASA et Katalyst ont officiellement abandonné cette tentative.

L'avenir du télescope et la phase finale

Lancé dans l'espace en 2004, Swift était initialement prévu pour une durée de service de seulement deux ans, mais il fonctionne avec succès depuis plus de 21 ans. Durant cette période, il est devenu l'un des outils principaux pour l'étude des sursauts gamma et d'autres phénomènes cosmiques de courte durée.

Cependant, le problème majeur est que le télescope ne dispose pas de son propre système de propulsion. En raison de la forte activité solaire, les couches supérieures de l'atmosphère terrestre se dilatent, augmentant la résistance et faisant chuter l'orbite de l'appareil plus rapidement. Selon les estimations de la NASA, d'ici un ou deux mois, Swift descendra à une altitude d'environ 300 km, après quoi le processus de chute s'accélérera. Si aucune autre méthode pour remonter l'orbite n'est trouvée, l'observatoire devrait entrer dans l'atmosphère terrestre d'ici fin 2026 et se consumer en grande partie. D'ici là, l'appareil continuera d'exécuter son programme scientifique.