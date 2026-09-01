Xiaomi présente une machine à laver compacte à double tambour

Xiaomi a dévoilé sur le marché chinois la Mijia Mini Twin-Tub Washer-Dryer 5kg, une machine à laver et sécher compacte qui se distingue par ses caractéristiques techniques uniques. Malgré sa taille réduite, cet appareil attire l'attention en intégrant deux tambours indépendants et un ensemble de fonctionnalités modernes, rapporte le site ixbt.com. À ce sujet, Ixbt.com rapporte ces informations.

Capacités techniques et performances

La capacité de charge totale de la nouvelle machine est de 5 kilogrammes pour le lavage, soit 2,5 kilogrammes par compartiment. Parallèlement, le mode de séchage peut traiter jusqu'à 3 kilogrammes de linge en une seule fois. Grâce à l'intégration de systèmes d'alimentation en eau et de séchage séparés, les flux entre les différents tambours ne se mélangent pas.

L'appareil est équipé d'un système à entraînement direct (direct drive) capable de faire tourner les tambours jusqu'à 1200 tours par minute. Deux doseurs automatiques de 150 millilitres chacun sont prévus pour les détergents. Cette réserve est conçue pour durer un mois en cas d'utilisation régulière de la machine.

Fonctionnalités intelligentes et variété de programmes

Les utilisateurs peuvent profiter de 34 programmes conçus pour éliminer diverses taches, notamment le café, la boue et les produits cosmétiques. Pour les petites charges, il existe un cycle de lavage et de séchage rapide qui se termine en seulement 40 minutes. Des conditions spécifiques sont également créées pour les tissus délicats.

En particulier, le mode de séchage automatique à 40 °C pour la soie s'arrête automatiquement une fois le tissu complètement sec. Si le linge lavé reste dans le tambour pendant la nuit, un système de ventilation spécial empêche l'apparition d'odeurs désagréables. Une attention particulière est portée à l'hygiène avec l'ajout d'une fonction de nettoyage des tambours à 95 °C, garantissant l'élimination jusqu'à 99,99 % des bactéries et virus.

Gestion et politique tarifaire

Selon les informations fournies, l'appareil fonctionne parfaitement avec l'application Mi Home et l'écosystème HyperOS . Il prend également en charge le contrôle vocal et les mises à jour logicielles via OTA. Avec une largeur inférieure à 60 centimètres, les dimensions du boîtier sont de 598 x 574 x 478 millimètres pour un poids de 41 kilogrammes.

Sur le marché chinois, cette machine à laver et sécher compacte et multifonctionnelle devrait être commercialisée au prix de 3499 yuans (environ 520 dollars). Aucune information officielle n'a encore été communiquée concernant la date de disponibilité sur les marchés mondiaux.