Le flagship Vivo X500 Pro Max sera présenté avec des capacités photo avancées

Un nouvel appareil majeur visant à faire passer la photographie mobile à un niveau supérieur est en préparation sur le marché des smartphones. Selon le site ixbt.com, l'initié connu sous le pseudonyme Smart Pikachu a révélé des informations intéressantes sur le Vivo X500 Pro Max, le modèle le plus avancé de la série Vivo X500. Le nouvel appareil devrait se distinguer non seulement par ses hautes performances, mais aussi par ses capacités optiques uniques qui surprendront les amateurs de mobilographie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations, le triple appareil photo principal du flagship est conçu pour améliorer radicalement la qualité des photos et des vidéos. En particulier, le module principal sera équipé d'un système de stabilisation optique au niveau d'une suspension de type gimbal ou stedicam professionnel. Une telle technologie compense extrêmement efficacement les vibrations de l'appareil, même en mouvement, permettant de capturer des photos nettes et des vidéos fluides.

Module périscope record et fréquence d'images élevée

Le téléobjectif périscopique de l'appareil mérite également d'être mentionné. L'initié souligne que cet objectif aura la plus grande taille de capteur parmi toutes les caméras périscopiques actuellement disponibles. Cela augmente considérablement l'indice de réception de la lumière lors de la prise de vue d'objets éloignés avec zoom.

Auparavant, le représentant de l'entreprise, Han Boxiao, avait également révélé l'une des principales caractéristiques de la série Vivo X500. Selon lui, le modèle Vivo X500 Pro deviendra le premier smartphone de l'histoire à permettre l'enregistrement vidéo en 4K à 240, 480 ou même 960 images par seconde. La caméra principale Zeiss Ultra Dynamic jouera un rôle clé dans le processus de traitement de l'image.

Partenariat avec MediaTek et nouveau processeur

Dans le contexte du progrès technologique, Vivo a confirmé qu'il développait une nouvelle puce spéciale en collaboration avec MediaTek. Ce partenariat vise non seulement à augmenter les performances globales, mais aussi à élargir davantage les capacités de traitement photo et vidéo grâce à l'IA et aux algorithmes visuels.

Pour l'instant, la date de présentation officielle et la date de sortie mondiale du Vivo X500 Pro Max n'ont pas été annoncées. Néanmoins, ces fuites indiquent que les flagships de nouvelle génération intensifieront la concurrence dans le domaine de la photographie mobile. Les experts attendent la présentation de ce smartphone avec un grand intérêt.