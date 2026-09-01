Le smartphone Vivo X500 Pro propose un enregistrement vidéo haute vitesse en 4K

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Le smartphone Vivo X500 Pro propose un enregistrement vidéo haute vitesse en 4K

Alors que le marché des technologies mobiles évolue rapidement, les fabricants portent les capacités photo et vidéo à un niveau supérieur. Selon ixbt.com, Vivo a révélé des informations importantes sur le système de caméra de son nouveau produit phare, le Vivo X500 Pro, annonçant l'introduction pour la première fois dans l'histoire de la photographie mobile d'une vidéo 4K avec une fréquence d'images ultra-élevée. À ce sujet, Ixbt.com rapporte que.

Le représentant de l'entreprise, Han Bosyao, a souligné que le nouvel appareil sera équipé d'une caméra principale Zeiss Ultra Dynamic et sera le premier parmi les smartphones à offrir la possibilité d'enregistrer des vidéos en 4K à 240 images par seconde. Comparé à l'enregistrement standard à 30 ips, ce système capture huit fois plus d'images, permettant un ralenti de haute qualité sans perte de détails.

Interpolation innovante et ralenti de haut niveau

Cependant, les ingénieurs de Vivo ne se sont pas arrêtés là. Grâce à des algorithmes d'interpolation d'images spécialement développés, le smartphone est capable de créer des vidéos au ralenti équivalentes à 480 et même 960 ips en 4K. Cela offre aux utilisateurs des effets de ralenti impressionnants allant jusqu'à 16 et 32 fois.

Cette technologie avancée est particulièrement utile pour capturer des processus rapides dans la nature, comme les éclaboussures d'eau, l'éclatement de bulles et d'autres mouvements rapides invisibles à l'œil nu. L'entreprise promet également un algorithme de contrôle de vitesse spécial assurant des transitions fluides entre la vitesse normale et le mode ralenti.

Portrait et garantie de qualité

Lors de la création du nouvel appareil, l'accent a été mis sur le maintien d'une haute qualité d'image en résolution 4K. Un logiciel moderne est responsable de garantir que la netteté et le naturel de l'image ne soient pas perdus, même lors du traitement de vidéos à haute fréquence.

De plus, le Vivo X500 Pro accorde une attention particulière aux capacités de portrait vidéo. Selon le rapport, même en cas de fort contre-jour ou de rayons lumineux intenses venant de l'arrière-plan, les algorithmes intelligents préservent tous les détails du visage humain et assurent un rendu naturel de l'image.

VivoVivo X500 ProSmartphonesVidéo 4KCaméra
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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