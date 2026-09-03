La tablette Xiaomi Pad 9 Pro Max a été présentée

·8·Technologie
La tablette Xiaomi Pad 9 Pro Max a été présentée

Xiaomi a dévoilé les premiers détails officiels de son nouveau produit phare, la tablette Xiaomi Pad 9 Pro Max. Bien que la présentation complète soit prévue pour le 7 septembre, l'apparence et les caractéristiques techniques principales de l'appareil ont déjà été annoncées, suscitant un grand intérêt chez les passionnés de technologie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, la nouvelle tablette est fabriquée dans un boîtier métallique fin, dont le design répond parfaitement aux exigences modernes. L'entreprise a présenté l'appareil dans une couleur rouge vin profond. Il est intéressant de noter que cette même couleur devrait également être utilisée pour les futurs smartphones iPhone 18 Pro. Un clavier assorti à la couleur de la tablette a également été présenté.

Processeur unique et haute performance

Le panneau arrière de l'appareil comporte un bloc caméra allongé et le logo XRING. La principale caractéristique de cette tablette est le nouveau processeur phare Xiaomi Xring O3. Le fabricant affirme que ce processeur est capable d'atteindre plus de 5 millions de points lors des tests AnTuTu.

Ce SoC est équipé d'un CPU à 10 cœurs (selon un schéma 6+4) avec une fréquence maximale de 4,35 GHz. De plus, l'appareil est doté d'une puce graphique G2-Ultra NX à 16 cœurs prenant en charge la technologie de ray tracing de troisième génération, ce qui garantit une vitesse élevée dans les jeux et les applications graphiques lourdes.

Grand écran et alternative aux ordinateurs portables

La Xiaomi Pad 9 Pro Max est équipée d'un grand écran de 13,3 pouces de diagonale. Cela offre aux utilisateurs de larges possibilités pour visualiser du contenu et accomplir des tâches professionnelles. Le nouvel appareil devrait être la première tablette de Xiaomi à être livrée avec le système d'exploitation HyperOS 4 préinstallé.

Le système est spécialement optimisé pour un travail efficace sur de grands écrans et la tablette prend en charge diverses applications de niveau PC. Lorsqu'elle est utilisée avec un clavier physique, Xiaomi propose cet appareil non seulement comme un outil de divertissement, mais aussi comme une alternative digne d'un ordinateur portable pour certains flux de travail.

XiaomiXiaomi Pad 9 Pro MaxHyperOSTabletteTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une immense anomalie atmosphérique décagonale découverte sur SaturneUne immense anomalie atmosphérique décagonale découverte sur SaturneAujourd'hui, 17:58La mission de recherche de vie sur Vénus dépend de la fusée NeutronLa mission de recherche de vie sur Vénus dépend de la fusée NeutronAujourd'hui, 17:22Des physiciens ont détecté un signal mystérieux pouvant être une particule de matière noireDes physiciens ont détecté un signal mystérieux pouvant être une particule de matière noireAujourd'hui, 14:55Starlink lance officiellement ses services aux EAU : les tarifs de l'internet par satellite dévoilésStarlink lance officiellement ses services aux EAU : les tarifs de l'internet par satellite dévoilésAujourd'hui, 14:20L'iPhone 17 Pro a été lâché d'une altitude de 30 km — un résultat surprenantL'iPhone 17 Pro a été lâché d'une altitude de 30 km — un résultat surprenantAujourd'hui, 14:10John Ternus recevra 55 millions de dollars d'actions Apple par anJohn Ternus recevra 55 millions de dollars d'actions Apple par anAujourd'hui, 14:01
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Les ventes du Samsung Galaxy S26 Ultra ont dépassé les attentes
Les ventes du Samsung Galaxy S26 Ultra ont dépassé les attentes