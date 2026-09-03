La tablette Xiaomi Pad 9 Pro Max a été présentée

Xiaomi a dévoilé les premiers détails officiels de son nouveau produit phare, la tablette Xiaomi Pad 9 Pro Max. Bien que la présentation complète soit prévue pour le 7 septembre, l'apparence et les caractéristiques techniques principales de l'appareil ont déjà été annoncées, suscitant un grand intérêt chez les passionnés de technologie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, la nouvelle tablette est fabriquée dans un boîtier métallique fin, dont le design répond parfaitement aux exigences modernes. L'entreprise a présenté l'appareil dans une couleur rouge vin profond. Il est intéressant de noter que cette même couleur devrait également être utilisée pour les futurs smartphones iPhone 18 Pro. Un clavier assorti à la couleur de la tablette a également été présenté.

Processeur unique et haute performance

Le panneau arrière de l'appareil comporte un bloc caméra allongé et le logo XRING. La principale caractéristique de cette tablette est le nouveau processeur phare Xiaomi Xring O3. Le fabricant affirme que ce processeur est capable d'atteindre plus de 5 millions de points lors des tests AnTuTu.

Ce SoC est équipé d'un CPU à 10 cœurs (selon un schéma 6+4) avec une fréquence maximale de 4,35 GHz. De plus, l'appareil est doté d'une puce graphique G2-Ultra NX à 16 cœurs prenant en charge la technologie de ray tracing de troisième génération, ce qui garantit une vitesse élevée dans les jeux et les applications graphiques lourdes.

Grand écran et alternative aux ordinateurs portables

La Xiaomi Pad 9 Pro Max est équipée d'un grand écran de 13,3 pouces de diagonale. Cela offre aux utilisateurs de larges possibilités pour visualiser du contenu et accomplir des tâches professionnelles. Le nouvel appareil devrait être la première tablette de Xiaomi à être livrée avec le système d'exploitation HyperOS 4 préinstallé.

Le système est spécialement optimisé pour un travail efficace sur de grands écrans et la tablette prend en charge diverses applications de niveau PC. Lorsqu'elle est utilisée avec un clavier physique, Xiaomi propose cet appareil non seulement comme un outil de divertissement, mais aussi comme une alternative digne d'un ordinateur portable pour certains flux de travail.