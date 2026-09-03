John Ternus recevra 55 millions de dollars d'actions Apple par an

Le conseil d'administration a approuvé l'octroi d'une subvention annuelle en actions d'une valeur de 55 millions de dollars pour le nouveau PDG d'Apple, John Ternus.

Cette subvention est versée sous forme d'actions Apple. Sa valeur finale dépendra de la performance des actions de l'entreprise par rapport à celles des autres sociétés de l'indice S&P 500.

Le salaire annuel de base de Ternus est fixé à 3 millions de dollars. Par conséquent, la majeure partie de sa rémunération totale provient des actions.

Grâce à ce système, le PDG devient actionnaire, même s'il ne détient qu'une petite part de l'entreprise. Si la valeur des actions Apple augmente, cela sert également les intérêts du dirigeant. Si les résultats de l'entreprise se détériorent, la baisse de la valeur des actions affecte également ses revenus.

La pratique consistant à faire des dirigeants des actionnaires est courante dans les grandes entreprises. Cela permet de lier la rémunération du directeur aux résultats à long terme de l'entreprise.