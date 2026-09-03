José Mourinho s'exprime sur Lionel Messi et Julián Álvarez

·1·Sport
José Mourinho s'exprime sur Lionel Messi et Julián Álvarez

L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a admis que le monde du football ressentirait toujours l'absence de Lionel Messi après la fin de sa carrière internationale. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte Goal.com.

Lors de la conférence de presse précédant le match de La Liga contre le Real Betis, le technicien portugais a rendu un vibrant hommage au talent immortel de l'attaquant argentin. Mourinho a même plaisanté en disant qu'il se sentait obligé de regarder la Major League Soccer, un championnat qu'il n'apprécie pourtant pas particulièrement, uniquement pour suivre les matchs de Lionel Messi.

Un lien historique et un respect mutuel

Le respect mutuel entre Mourinho et Messi s'étend sur plus de vingt ans. Leurs chemins se sont croisés pour la première fois le 16 novembre 2003. Lors de ce match amical à huis clos, le jeune Messi faisait ses débuts avec le FC Barcelone, tandis que José Mourinho dirigeait l'équipe du FC Porto.

Bien que Porto ait remporté ce match 2-0 et soulevé le trophée de la Ligue des champions à la fin de la saison, cette confrontation marquait le début de l'ascension du grand joueur qui allait définir le destin de toute une génération.

La situation de Julián Álvarez à l'Atlético de Madrid

Lors de la conférence de presse, la situation de Julián Álvarez à l'Atlético de Madrid, dont le transfert au FC Barcelone ne s'est pas concrétisé cet été, a également été abordée. L'entraîneur du Real Madrid n'a pas souhaité s'étendre sur le sujet, soulignant que l'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone, a toute autorité sur les affaires internes de son équipe.

Insistant sur la discipline professionnelle et la loyauté envers le club après la fermeture du mercato, Mourinho a partagé son point de vue.

« À mon avis, à partir d'hier et jusqu'au moins le 31 décembre, il restera un joueur important pour son club », a déclaré l'entraîneur expérimenté au sujet des perspectives d'Álvarez pour les mois à venir.

Ainsi, après la clôture du mercato estival, Mourinho s'attend à ce que tous les joueurs mécontents ou souhaitant changer de club se concentrent pleinement sur leurs obligations actuelles au moins jusqu'à la trêve hivernale.

José MourinhoLionel MessiJulián ÁlvarezReal MadridAtlético de Madrid
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les transferts entre Chelsea et Manchester City dépassent les 350 millions de livresLes transferts entre Chelsea et Manchester City dépassent les 350 millions de livresAujourd'hui, 15:18Ronaldo sous le choc : son fils a dépensé 9 millions de dollars en une semaineRonaldo sous le choc : son fils a dépensé 9 millions de dollars en une semaineAujourd'hui, 14:27La date du prochain combat de Filip Hrgović et ses adversaires potentiels sont connusLa date du prochain combat de Filip Hrgović et ses adversaires potentiels sont connusAujourd'hui, 14:07«Le tour d'Islam Makhachev» : Brendan Schaub après le KO sensationnel d'Umar«Le tour d'Islam Makhachev» : Brendan Schaub après le KO sensationnel d'UmarAujourd'hui, 13:46Tous les transferts de Manchester City à l'été 2026 ont été annoncésTous les transferts de Manchester City à l'été 2026 ont été annoncésAujourd'hui, 13:40«Plus d'essence» : David Haye révèle l'erreur tactique fatale lors du combat Hrgović-Itauma«Plus d'essence» : David Haye révèle l'erreur tactique fatale lors du combat Hrgović-ItaumaAujourd'hui, 13:37
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Emre Belözoğlu fait des déclarations explosives sur la limite en Turquie et Shomurodov
Emre Belözoğlu fait des déclarations explosives sur la limite en Turquie et Shomurodov
Départ de Nasaf ? Ruziqul Berdiyev fait une déclaration inattendue après la défaite contre Navbahor
Départ de Nasaf ? Ruziqul Berdiyev fait une déclaration inattendue après la défaite contre Navbahor
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)