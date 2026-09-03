L'iPhone 17 Pro a été lâché d'une altitude de 30 km — un résultat surprenant

Bien qu'il ait été lâché sur Terre depuis une altitude de plus de 100 000 pieds, soit 30 kilomètres, l'iPhone 17 Pro n'a subi aucun dommage et a continué à fonctionner. Grâce à cette expérience inhabituelle, l'appareil a été inscrit au Guinness World Records.

Le test record a été réalisé à Kiruna, en Suède, en partenariat avec le fabricant d'accessoires mobiles RHINOSHIELD et l'organisation basée au Royaume-Uni, Sent Into Space .

Selon les données du Guinness World Records, le téléphone a été lâché depuis 30 607 mètres, soit 100 418 pieds et 8 pouces . Il s'agit du record de la plus haute altitude pour un téléphone lâché dans une coque sur des formations terrestres naturelles.

Cette altitude est plus de trois fois supérieure à celle des vols commerciaux habituels et plus de trois fois celle du mont Everest.

Le téléphone était protégé par une coque spéciale.

L'iPhone 17 Pro a été placé dans une coque de protection RHINOSHIELD AirX durant ce test extrême. L'équipement, élevé à haute altitude par un ballon aérostatique, a permis de lâcher le téléphone en chute libre au point défini.

Le test a soumis l'appareil non seulement à un choc violent, mais aussi aux conditions extérieures extrêmes de haute altitude. C'était une expérience bien plus complexe qu'une simple chute de quelques mètres.

Malgré cela, l'iPhone 17 Pro a survécu. Après avoir été récupéré, le téléphone a été inspecté et ses fonctions, telles que les appels, la prise de photos et l'écran tactile, se sont révélées opérationnelles. Aucun dommage visible n'a été constaté sur la coque de protection.

Le Guinness World Records a officiellement reconnu le résultat et a attribué le record à RHINOSHIELD et Sent Into Space .

Quel était l'objectif principal du record ?

Les organisateurs ont cherché à démontrer la résistance aux chocs de la coque de protection AirX . Par conséquent, ce résultat ne signifie pas qu'un iPhone sans protection survivrait à une telle chute.

RHINOSHIELD a indiqué que la coque AirX possède un design mono-matériau , créée en tenant compte à la fois de la protection contre les chocs et de la recyclabilité.

Ainsi, ce record a fait passer les tests de durabilité des smartphones à un niveau supérieur — le test a été effectué non pas à quelques pieds du sol, mais à une altitude proche de la limite de la stratosphère.