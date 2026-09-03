Starlink lance officiellement ses services aux EAU : les tarifs de l'internet par satellite dévoilés

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Starlink lance officiellement ses services aux EAU : les tarifs de l'internet par satellite dévoilés

Le service d'internet par satellite Starlink, fondé par Elon Musk via SpaceX, a officiellement débuté ses activités aux Émirats arabes unis. Cette étape majeure a été annoncée par l'entreprise le 3 septembre, faisant des EAU le 150e pays à bénéficier de ce réseau à haut débit, selon Ixbt.com. rapporte l'information.

Selon les données d'ixbt.com, l'entrée de ce service sur le marché national a nécessité un long processus de préparation. En juin 2024, le régulateur des EAU, la TDRA, a accordé à Starlink une licence de dix ans. Cette autorisation couvre non seulement les particuliers, mais aussi les entreprises, les institutions gouvernementales ainsi que les transports maritimes et aériens.

Plans tarifaires et options

Plusieurs forfaits internet adaptés aux besoins locaux ont été introduits. Le tarif Residential Lite pour les particuliers est fixé à 230 dirhams (environ 63 dollars) par mois, tandis que le service Residential standard est proposé à 300 dirhams (81 dollars).

Des conditions spéciales sont également prévues pour les voyageurs et les utilisateurs mobiles. Un forfait portable avec 100 Go de données coûte 190 dirhams (52 dollars), tandis que le forfait portable illimité est proposé à 370 dirhams (101 dollars). Les tarifs professionnels pour les entreprises débutent à 248 dirhams (68 dollars).

Prix des équipements et caractéristiques techniques

Le coût des équipements nécessaires à la connexion a également été communiqué. Le kit standard coûte 1465 dirhams (398 dollars), tandis que le kit Starlink Mini, plus compact, est vendu au prix de 1099 dirhams.

Concernant les capacités techniques, les utilisateurs peuvent s'attendre à des vitesses de téléchargement allant de 50 à 200 Mbps. La latence (ping) est estimée entre 20 et 40 millisecondes, garantissant une connexion stable.

L'arrivée officielle de Starlink sur le marché des EAU contribuera à la popularisation des technologies satellitaires modernes dans la région et assurera une connectivité internet continue, même dans les zones les plus reculées.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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