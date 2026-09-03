Temur Kapadze élu meilleur entraîneur du mois d'août en Super League

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Temur Kapadze élu meilleur entraîneur du mois d'août en Super League

La Ligue de football professionnel d'Ouzbékistan (UzPFL) a officiellement annoncé le vainqueur du prix du « Meilleur entraîneur » de la Super League pour le mois d'août. L'entraîneur principal du club de Navbahor Namangan, Temur Kapadze a été reconnu comme le lauréat du mois grâce à sa gestion experte et sa série de victoires absolue. Sous la direction de Kapadze, l'équipe de Namangan a été la seule à ne perdre aucun point en août, renforçant considérablement sa position dans la course au titre.

Un parcours sans faute : les statistiques d'août de Temur Kapadze

Le coach de Navbahor a réussi à faire preuve d'un jeu tactiquement parfait et prolifique avec son équipe le mois dernier :

  • 5 victoires en 5 matchs : Les joueurs de Namangan ont remporté les 5 rencontres disputées en août, enregistrant un résultat de 100 % (15 points sur 15 possibles) ;

  • Différence de buts — 13:4 : Les « Faucons » ont marqué 13 buts lors de ces matchs et n'en ont encaissé que 4 ;

  • Harmonie entre attaque et défense : L'équipe a non seulement montré la ligne d'attaque la plus brillante de la ligue, mais a également agi avec confiance en défense, ne laissant pratiquement aucune chance à ses adversaires.

Une concurrence féroce : qui figurait dans le quatuor des prétendants ?

Dans cette catégorie prestigieuse, trois autres spécialistes expérimentés et performants du championnat ont offert une sérieuse concurrence à Temur Kapadze :

  • Ulugbek Bakaev (Sogdiana) : 5 matchs, 4 victoires, 1 défaite (différence de buts 9:6). Le club de Jizzakh n'a perdu des points que lors d'un seul match, affichant le deuxième meilleur résultat ;

  • Aleksandr Khomyakov (Bukhara) : 5 matchs, 3 victoires, 2 nuls (différence de buts 11:5). Bukhara n'a connu aucune défaite en août, accumulant des points de manière stable ;

  • Islom Ismailov (Neftchi) : 5 matchs, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite (différence de buts 12:4). L'équipe de Fergana a pratiqué un football offensif, poursuivant sa lutte parmi les leaders.

Néanmoins, le taux de victoire de 100 % et la productivité ont assuré sans aucun doute à Temur Kapadze le titre de meilleur entraîneur du mois.

Selon vous, le Navbahor de Temur Kapadze pourra-t-il ramener le titre de champion à Namangan cette saison ? Quel entraîneur du top 4 préférez-vous ? Laissez vos avis en commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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