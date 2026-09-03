Qui sera le meilleur entraîneur du début de saison en Premier League ? Le quatuor des prétendants...

La nouvelle saison de Premier League a démarré sur les chapeaux de roues. Le service de presse de la PL a annoncé la liste officielle des candidats au prix du « Manager du mois » (Barclays Manager of the Month) pour le mois d'août. Au cours de cette courte période, seuls quatre techniciens ont réussi à obtenir un résultat parfait avec leurs équipes.

La liste comprend des entraîneurs renommés ayant pris leurs fonctions dans de nouveaux clubs, ainsi qu'un candidat sensationnel qui s'est invité parmi les grands.

Les candidats ayant obtenu un résultat parfait et leurs statistiques :

Chacun des candidats a disputé deux rencontres en août et a récolté le maximum de points :

Xabi Alonso (« Chelsea ») : 2 victoires, différence de buts de +4. Arrivé à la tête des Londoniens, le technicien espagnol a débuté son aventure en PL avec un jeu très convaincant et offensif ;

Enzo Maresca (« Manchester City») : 2 matchs, 2 victoires, différence de buts de +4. Ayant repris les rênes des « Citizens » après le départ de Pep Guardiola, l'entraîneur italien a réussi un début audacieux et victorieux malgré les changements majeurs dans l'effectif ;

Mikel Arteta (« Arsenal ») : 2 matchs, 2 victoires, différence de buts de +4. Le mentor des « Gunners » fait preuve de sa stabilité habituelle, entamant la saison avec des ambitions de titre ;

Sergej Jakirović (« Hull ») : 2 matchs, 2 victoires, différence de buts de +3. La plus grande révélation du mois d'août, l'entraîneur de la modeste équipe de « Hull », a pris une place méritée parmi les géants de la ligue.

Quand le vainqueur sera-t-il connu ?

Le nom du meilleur entraîneur du mois sera déterminé sur la base des votes des fans sur le site officiel de la PL et de l'avis d'un panel d'experts du football. Les résultats du vote et le nom du vainqueur seront officiellement le 11 septembre annoncés.

Selon vous, qui mérite le plus le prix de l'entraîneur du mois d'août : Alonso et Maresca, qui ont lancé leurs nouveaux projets par des victoires, l'incontournable Arteta, ou Jakirović, auteur d'une sensation parmi les grands ? Laissez votre vote dans les commentaires !