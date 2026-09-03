Ange Postecoglou explique pourquoi il a choisi Al Nassr

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Ange Postecoglou explique pourquoi il a choisi Al Nassr

Le célèbre technicien Ange Postecoglou a admis que la possibilité de travailler avec Cristiano Ronaldo a été le facteur décisif dans son choix de diriger le club saoudien d'Al Nassr. L'entraîneur australien estime que collaborer avec la star portugaise sera sans aucun doute l'un des chapitres les plus marquants de sa carrière. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée au podcast The Howie Games, le technicien de 61 ans a évoqué sa signature en juillet pour un contrat de deux ans, succédant à Jorge Jesus. Selon lui, l'offre de travailler avec le quintuple Ballon d'Or était impossible à refuser, l'attaquant étant actuellement déterminé à atteindre la barre des 1000 buts en carrière.

Collaborer avec des figures historiques

Ayant travaillé avec de nombreux joueurs de renommée mondiale au cours de sa carrière, Postecoglou considère son nouveau poste au club de Riyad comme une opportunité de faire partie de l'héritage historique de Cristiano Ronaldo. Selon lui, travailler aux côtés de tels géants est un immense honneur pour tout entraîneur.

« Quand je regarde ma carrière, je suis heureux d'avoir participé au succès des autres », déclare Postecoglou. Il a rappelé avoir joué sous la direction de Ferenc Puskás durant sa carrière de joueur, et avoir travaillé avec des légendes du football asiatique comme Tim Cahill en équipe nationale d'Australie et Son Heung-min à Tottenham.

Le regard sur les championnats hors d'Europe

Après une courte période sans emploi suite à son passage à Nottingham Forest en octobre, le technicien avait reçu des dizaines d'offres. Cependant, il a fermement insisté sur le fait qu'il ne considère pas son déménagement au Moyen-Orient comme un pas en arrière dans sa carrière.

Selon ixbt.com et les publications sportives, malgré le fait que certains experts sous-estiment les championnats hors d'Europe, Postecoglou n'a jamais cédé à de tels stéréotypes. Il estime que pour un entraîneur professionnel, l'accent doit toujours être mis sur les nouveaux défis et l'opportunité de travailler avec de grands joueurs.

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Jahongir Tursunov
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