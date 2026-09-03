Indonésie : près de 800 personnes intoxiquées par des repas gratuits distribués par le gouvernement

En Indonésie, près de 800 personnes auraient été intoxiquées après avoir consommé des repas distribués dans le cadre du programme gouvernemental de repas gratuits. C'est ce qu'a rapporté Reuters.

Selon les informations, 512 élèves dans la région de Sidoarjo (Java oriental), 49 personnes dans la ville de Nganjuk et 237 personnes dans la région d'Agam (Sumatra occidental) ont été victimes d'une intoxication alimentaire. Au total, le nombre de victimes lors des récents incidents s'élève à 798.

Charles Honoris, membre de la commission parlementaire, a déclaré que ces incidents ne pouvaient être considérés comme des cas isolés. Selon lui, les problèmes rencontrés sont liés à des défaillances systémiques.

L'Agence nationale de nutrition, qui supervise le programme, n'a pas encore réagi à la déclaration du député. La cantine suspectée d'être à l'origine de l'intoxication à Sidoarjo a été fermée pour 30 jours. Une enquête est en cours.

Selon l'organisation non gouvernementale Network for Education Watch, au 8 août, environ 37 600 personnes avaient été touchées par des cas d'intoxication alimentaire de masse liés au programme de repas gratuits du gouvernement.

Les autorités ont indiqué que les cas d'intoxication alimentaire sont souvent dus à un stockage inapproprié des aliments et à des retards dans la livraison des repas préparés.

Lancé en 2025 par le président indonésien Prabowo Subianto, le programme vise à fournir des repas gratuits à des dizaines de millions d'enfants dans le pays et à réduire la malnutrition infantile. Cependant, le programme fait face à des critiques liées à des intoxications de masse, des allégations de corruption et des coûts élevés.